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巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

新華社巴黎8月1日電
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

在1日舉行的巴黎奧運會乒乓球(桌球)男單四分之一決賽中，中國選手樊振東上演驚天大逆轉，在大比分一度0:2、2:3落後的情況下力挽狂瀾，4:3艱難戰勝日本選手張本智和，進入四強。

賽後，樊振東說：「張本智和今天發揮得很好，也很頑強，跟我拼到了最後。我當時就想好了，我要戰鬥到最後一個球，要去把比賽贏下，我當時是比較堅定的。」

繼王楚欽無緣16強後，樊振東成為乒乓球男單項目唯一的中國隊選手，壓力可想而知。

首局，張本智和打出「閃電戰」，迅速以11:2拔得頭籌。第二局，樊振東找回一些狀態，將比分緊咬至9:9，但最後兩球還是被張本抓住機會，以9:11再丟一局。

第三局開始前，後背濕透的樊振東申請換戰袍，回來後他一改頹勢，加強了正手位進攻，以11:4拿下。第四局開始前，張本同樣申請換球衣，開局後，雙方比分緊咬，一度戰至7:7，此時，找回手感的樊振東愈戰愈勇，以11:7將大比分扳至2:2。

第五局，張本智和再次打出「快戰」，11:4輕鬆拿下，大比分3:2領先。關鍵的第六局，樊振東一直以微弱優勢領先，雙方打出多個好球，看台上的中國乒乓球隊起立為樊振東加油。當張本智和追至6:7時，中國隊教練王皓果斷申請暫停，暫停後，樊振東愈戰愈勇，以11:7將大比分扳至3:3。

比賽來到決勝局，樊振東2:0領先，張本智和申請換球，之後他連追4分，樊振東果斷調整戰術，雙方戰至7:7。關鍵時刻，樊振東敢於發力，最終以11:7贏下決勝局，從而大比分4:3逆轉戰勝張本智和，挺進半決賽。

賽後，樊振東說：「今天我們發揮都很不錯，對手不光自己準備得非常充分，對我的戰術準備得也很充分。落後的時候，我覺得自己首先沒有慌，也沒有動搖，後面通過一些調整，改變節奏，讓自己能夠在比賽中越來越釋放。」

談及比賽中兩人的換衣舉動，張本智和說：「0:2時他先換了一下衣服，估計是想把節奏改一下。我輸了一局後，也趕快申請換球衣。但這些都是客觀原因，主要還是實力，特別是最後兩局，還是（表明）他平時訓練可能比我刻苦。」

張本智和最後說：「我希望他（樊振東）能收穫滿意的結果，他如果拿到金牌的話，我今天輸得不可惜。」

8月1日，張本智和在賽後。（新華社）
8月1日，張本智和在賽後。（新華社）

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