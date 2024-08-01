巴奧乒乓╱中國孫穎莎、陳夢雙雙奏凱 躋身女單4強

8月1日，陳夢（上）在比賽中回球。（新華社）

1日出戰巴黎奧運 會乒乓球(桌球)女單四分之一決賽的兩位中國選手孫穎莎、陳夢雙雙奏凱，躋身女單四強。

率先出戰的衛冕冠軍、中國名將陳夢迎來奧地利名將波爾卡諾娃的挑戰。首局比賽，陳夢進入狀態較快，完全壓制了對手的發揮，以11：5輕鬆拿下。第二局，陳夢發揮出相持球好的優勢，對手則顯得辦法不多，陳夢以11：3再勝一局。第三局，陳夢的手感極為火熱，對手一分未得。第四局波爾卡諾娃一度取得領先，但陳夢在追成7平後沒有再給對手機會，11：8拿下最後一局。

「一是拼得出去，二是整個心理和發揮都比較穩定。」對於本場比賽，陳夢賽後表示，比賽前，她針對波爾卡諾娃的打法做了詳細的準備，比賽中盡可能調動起自己的狀態，每分球都保持專注，但第三局11：0的比分確實未曾預料到。「這場比賽的感覺比較流暢舒服，今天比賽的狀態調動比昨天更好一些，進入狀態也更快。」

陳夢說，半決賽的對手無論是平野美宇還是申裕斌，都注定會是一場艱苦的比賽。「已經到了半決賽，這時的對手無論是實力，還是狀態都會非常好，必須全力做好準備，迎接半決賽的對手。」

隨後出場的賽會頭號種子、中國選手孫穎莎迎戰中華台北名將鄭怡靜。首局比賽，鄭怡靜拼得很凶，但在與孫穎莎的相持過程中完全處於下風，很快就以7：11敗下陣來。第二局隨著逐漸適應了對手的打法，孫穎莎的手感愈發火熱，完全掌控住比賽局面，以11：4再下一局。兩局領先的孫穎莎與鄭怡靜在第三局陷入苦戰，雙方比分一度僵持到17平。關鍵時刻，孫穎莎毫不手軟連得兩分，19：17艱難拿下第三局。第四局鄭怡靜基本沒有獲得太多機會，很快以5：11落敗。

孫穎莎說，這場比賽的過程並不像比分那樣輕鬆，對手的實力很強，且擁有豐富的大賽經驗，雙方都展現出了自己的最好能力。