巴奧乒乓╱中國孫穎莎、陳夢雙雙奏凱 躋身女單4強
1日出戰巴黎奧運會乒乓球(桌球)女單四分之一決賽的兩位中國選手孫穎莎、陳夢雙雙奏凱，躋身女單四強。
率先出戰的衛冕冠軍、中國名將陳夢迎來奧地利名將波爾卡諾娃的挑戰。首局比賽，陳夢進入狀態較快，完全壓制了對手的發揮，以11：5輕鬆拿下。第二局，陳夢發揮出相持球好的優勢，對手則顯得辦法不多，陳夢以11：3再勝一局。第三局，陳夢的手感極為火熱，對手一分未得。第四局波爾卡諾娃一度取得領先，但陳夢在追成7平後沒有再給對手機會，11：8拿下最後一局。
「一是拼得出去，二是整個心理和發揮都比較穩定。」對於本場比賽，陳夢賽後表示，比賽前，她針對波爾卡諾娃的打法做了詳細的準備，比賽中盡可能調動起自己的狀態，每分球都保持專注，但第三局11：0的比分確實未曾預料到。「這場比賽的感覺比較流暢舒服，今天比賽的狀態調動比昨天更好一些，進入狀態也更快。」
陳夢說，半決賽的對手無論是平野美宇還是申裕斌，都注定會是一場艱苦的比賽。「已經到了半決賽，這時的對手無論是實力，還是狀態都會非常好，必須全力做好準備，迎接半決賽的對手。」
隨後出場的賽會頭號種子、中國選手孫穎莎迎戰中華台北名將鄭怡靜。首局比賽，鄭怡靜拼得很凶，但在與孫穎莎的相持過程中完全處於下風，很快就以7：11敗下陣來。第二局隨著逐漸適應了對手的打法，孫穎莎的手感愈發火熱，完全掌控住比賽局面，以11：4再下一局。兩局領先的孫穎莎與鄭怡靜在第三局陷入苦戰，雙方比分一度僵持到17平。關鍵時刻，孫穎莎毫不手軟連得兩分，19：17艱難拿下第三局。第四局鄭怡靜基本沒有獲得太多機會，很快以5：11落敗。
孫穎莎說，這場比賽的過程並不像比分那樣輕鬆，對手的實力很強，且擁有豐富的大賽經驗，雙方都展現出了自己的最好能力。
孫穎莎半決賽的對手將在日本選手早田希娜和朝鮮選手邊松景之間產生。孫穎莎說，半決賽無論對陣早田希娜還是邊松景，都不會輕鬆。「現在的比賽都在伯仲之間。後面的比賽自己會全力以赴，不留遺憾。」
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