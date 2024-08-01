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巴奧╱選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

編譯吳孟真／綜合外電
今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。美聯社
今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。美聯社

在奧運競技場上，全球最頂尖的體育選手之間技能的差距基本上不會太大，勝負經常只有一分之差。但若就財力而言，運動員之間可能就天差地別了，尤其是自從職業運動員獲准參加奧運後，貧富差距日益顯著。

1988年上述規定改變之前，擁有可觀收入的奧運選手少之又少。時至今日，仍有些選手需要上GoFundMe這類集資網站，才能籌得足夠經費，讓家人到奧運現場觀賽。

然而，自從職業運動員開始參加奧運後，選手名單中多了一些不用擔心上述旅費的百萬富豪。

巴黎奧運為例，今年參賽的美國NBA球星比以更多，甚至包含「詹皇」詹姆斯、柯瑞、杜蘭特等傳奇選手。今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。

當然，參賽的百萬富豪級運動員不只他們，還有網球名將約克維奇、納達爾，以及剛帶領美國女子體操隊奪金的拜爾絲（Simone Biles）等。

然而，根據一份由美國眾議院指派成立的State of U.S. Olympics and Paralympics委員會報告，26.5%的美國奧運選手個人的年收入少於1.5萬美元。但30.3%選手的家庭總收入在15萬美元以上，「凸顯運動員在培訓和參賽階段，經常需仰賴家人支持」。

傳統上，奧運選手不會因參賽而獲得薪酬，只有在贏得金、銀、銅牌時，才有獎金。

曾在2012倫敦奧運奪金的美國奧運跨欄選手狄姆斯（Lashinda Demus）說，除了少數主要運動項目外，所有國家的奧運選手，皆需仰賴奧運相關組織的補助，以及個人和團隊獲得的贊助合約。

美國男籃隊31日以103：86擊敗南蘇丹。根據國際貨幣基金（IMF）資料，2011年建國的南蘇丹，國內生產毛額僅65.2億美元。

狄姆斯說，「若論金錢報酬，運動員都在同一條船上，那些特例除外，一般來說，錢真的不多」。

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