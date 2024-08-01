阿爾卡拉斯直落二擊敗保羅 勇闖巴黎奧運男網4強戰

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz，左）今天在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul，右），成功晉級4強戰。美聯社

西班牙新星阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今天在巴黎奧運 網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul），成功晉級4強戰。

首次參加奧運的阿爾卡拉斯奪下首盤還算輕鬆，第2盤卻陷入苦戰一度以2比5落後，但他急起直追連拿3局扳平成5比5，雙方又纏鬥進入搶七大戰，阿爾卡拉斯最終仍技高一籌驚險取勝。

坐擁4座大滿貫賽男單金盃、男單世界排名第3的阿爾卡拉斯今天共擊出6計愛司球，優於保羅的2計愛司球，但在非受迫性失誤方面，阿爾卡拉斯有23次，稍微高出對手的18次。

年僅21歲的阿爾卡拉斯成功闖進4強賽，屆時他將迎戰挪威球員路德（Casper Ruud）或加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

另外，義大利 好手穆薩提（Lorenzo Musetti）今天於8強賽以7比5、7比5直落二擊倒德國籍的東京奧運男單金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev），同樣闖入4強戰。