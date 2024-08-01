我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧桌球╱樊振東驚險淘汰張本智和晉4強 保住中國金希望

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

阿爾卡拉斯直落二擊敗保羅 勇闖巴黎奧運男網4強戰

中央社巴黎1日綜合外電報導
西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz，左）今天在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul，右），成功晉級4強戰。美聯社
西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz，左）今天在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul，右），成功晉級4強戰。美聯社

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在巴黎奧運網球男子單打8強賽，以6比3、7比6（7）直落二淘汰美國好手保羅（Tommy Paul），成功晉級4強戰。

首次參加奧運的阿爾卡拉斯奪下首盤還算輕鬆，第2盤卻陷入苦戰一度以2比5落後，但他急起直追連拿3局扳平成5比5，雙方又纏鬥進入搶七大戰，阿爾卡拉斯最終仍技高一籌驚險取勝。

坐擁4座大滿貫賽男單金盃、男單世界排名第3的阿爾卡拉斯今天共擊出6計愛司球，優於保羅的2計愛司球，但在非受迫性失誤方面，阿爾卡拉斯有23次，稍微高出對手的18次。

年僅21歲的阿爾卡拉斯成功闖進4強賽，屆時他將迎戰挪威球員路德（Casper Ruud）或加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

另外，義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）今天於8強賽以7比5、7比5直落二擊倒德國籍的東京奧運男單金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev），同樣闖入4強戰。

穆薩提在4強戰的對手，會是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）或希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（譯者：陳彥鈞）1130801

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。美聯社
西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。美聯社

巴黎奧運熱話題

阿爾卡拉斯 巴黎奧運 義大利

上一則

巴奧桌球╱樊振東驚險淘汰張本智和晉4強 保住中國金希望

下一則

巴奧╱選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

延伸閱讀

中國女中介疑在紐西蘭遭殺害 一年後在農田淺墓穴找到遺體

中國女中介疑在紐西蘭遭殺害 一年後在農田淺墓穴找到遺體
NBA／選擇離開家人加盟馬刺 保羅：我渴望上場、貢獻

NBA／選擇離開家人加盟馬刺 保羅：我渴望上場、貢獻
月光下的熱帶雨林

月光下的熱帶雨林
NBA／保羅加盟馬刺聯手「斑馬」 喬治確定不回快艇

NBA／保羅加盟馬刺聯手「斑馬」 喬治確定不回快艇
裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑

裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑
娜塔莉波曼、保羅麥斯卡酒吧門口被拍到 緋聞不脛而走

娜塔莉波曼、保羅麥斯卡酒吧門口被拍到 緋聞不脛而走

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰