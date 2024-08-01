巴奧跆拳道／中華隊唯一希望 羅嘉翎前往巴黎
3年前在東京奧運，當時年僅19歲的羅嘉翎為台灣跆拳道踢下1面銅牌；今年巴黎奧運，羅嘉翎成為中華跆拳道代表隊唯一一位參賽選手。今晚羅嘉翎與教練劉聰達搭機前往巴黎前在桃機受訪，表示目前不管是傷勢還是動作，一切都往好的方向發展。
羅嘉翎表示，上次東京奧運在開幕前就出發，這次等到賽事接近尾段才出發，前面看了很多中華隊選手們的比賽，希望自己可以好好加油、好好出賽。之前就曾去過巴黎比賽，其實對巴黎的環境算是蠻熟悉的，這次奧運自己是蠻期待中繼站及所有服務項目，因為這次做的非常完善，很期待去體驗一下。
羅嘉翎指出，這幾天不管是楊勇緯、小戴的賽程都有關注，看了其實也很心疼，一直在電視機前為他們加油鼓勵，希望自己可以跟後面出賽的選手們一起努力、一起征戰。至於自己的身體狀態，就是「一切往好的發展」。
教練劉聰達表示，羅嘉翎現在的狀況就是「一切往好的方面發展」，也剛好賽程是比較後段，讓她有多一點的時間調整好自己的動作及傷勢，上場就是全力以赴，不會想太多，希望成績能超越上一屆。
今晚中華舉重代表隊及跆拳道代表隊前往巴黎奧運，昇恆昌免稅店也特別組成啦啦隊為選手加油打氣，同時送上代表平安勝利的御守，並在互動應援牆合影。
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