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奧運選手村供低碳排素食 運動員反應缺肉吃不飽

中央社巴黎1日綜合外電報導
巴黎奧運選手村的美食廣場有6個不同的用餐區，提供來自全球各地的餐點，每天供應的50道菜餚中，有一半完全是素食料理。(路透)
巴黎奧運選手村的美食廣場有6個不同的用餐區，提供來自全球各地的餐點，每天供應的50道菜餚中，有一半完全是素食料理。(路透)

巴黎奧運主辦單位懷有雄心壯志，希望透過提供更多素食餐點，降低選手村的餐飲碳足跡，打造環境友善奧運會，然而卻遇到一個問題：需要肉類補充體力的運動員反應吃不飽。

法新社報導，奧運選手村餐廳於6月試營運時，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）強調，今年奧運目標在於藉由提供更多素食料理，將每餐平均碳排放量降至過往奧運會的一半。

然而，運動員經歷令人筋疲力盡的比賽或訓練之後，希望好好補充體力，因此需要攝取更多肉、蛋及分量更充足的餐點。

當被問及在奧運選手村的生活，宏都拉斯泳將歐雷戈（Julio Horrego）於7月29日告訴法新社：「唯一的問題是食物短缺。」

奧運選手村約有40座低樓層公寓，可容納1萬500名運動員。

當被問到奧運選手村是否缺乏任何東西，羅馬尼亞划船運動員切拉魯（Iulian Chelaru）的回答非常清楚：「肉。」不過他稱這項問題現已解決。

24歲的德國游泳選手馬策拉特（Lucas Matzerath）也指伙食分量有在增加。

巴黎奧運選手村的美食廣場有6個不同的用餐區，提供來自全球各地的餐點，每天供應的50道菜餚中，有一半完全是素食料理。

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