奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇曹家宜無緣4強

謝淑薇（右）／曹家宜（左）止步於女雙8強。特派記者劉肇育／攝影

台灣網球一姐謝淑薇 今天與搭檔曹家宜在法網 女雙8強賽登場，面對捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），最終以6：1、4：6、12：14敗下陣來，無緣4強，但仍追平台將在奧運的最佳成績。

今年重返奧運舞台的謝淑薇與首次參賽的曹家宜在巴黎奧運 搭檔出擊，在首輪拍退羅馬尼亞組合後，第二輪的對手烏克蘭組合則是退賽，謝淑薇／曹家宜也挺進到8強賽，也追平謝淑薇／莊佳容在2012年倫敦奧運，以及詹詠然／詹皓晴2016年在里約奧運的我國網球選手在奧運最佳成績。

今天的16強賽，謝淑薇則是對上去年曾闖進法網女單決賽的捷克名將穆霍娃與其搭檔諾斯科娃，儘管捷克組合在16強賽爆冷淘汰第一種子美國高芙／皮古拉（Jessica Pegula），但謝淑薇在雙打經驗勝於捷克組合的情況下，首盤開盤後謝淑薇的刁鑽球路就讓捷克組合難以招架，首局就率先破發，第2局謝淑薇的網前截擊也不斷打穿對手防線，台灣組合取得2：0領先。

儘管第3局捷克組合成功保發，但謝淑薇／曹家宜在第4局保發後，第5局再度破發得手，取得4：1領先，在第6局成功保發後，第7局台灣組合第三度破發得手，僅花31分鐘就以6：1搶下首盤。

第二盤捷克組合在首節率先破發後，開盤一度取得2：0領先，不過第3、4局謝淑薇／曹家宜隨即回穩，連保帶破扳平戰局，但捷克組合第5局再度破發後，儘管第7局台灣組合也一度取得破發點，但卻未能拿下追平，讓對手以6：4扳平戰局。

比賽進入超級搶十後，謝淑薇／曹家宜一度取得3：1領先，不過捷克組合也連追3分逆轉，兩組人馬接下來也展開激烈拉鋸一路拚戰到8：8，曹家宜的發球讓捷克回擊掛網後，謝淑薇／曹家宜率先搶下賽末點，不過捷克組合卻連追兩分，反倒取得賽末點。

儘管處在落後狀態，但謝淑薇此時卻停下發球動作高舉雙手帶動全場氣氛，並在下一球成功化解對手賽末點，儘管捷克組合接下來又兩度取得賽末點，但都遭到謝淑薇／曹家宜美技化解，雙方一路拉鋸到12：12，但最終捷克組合仍是以14：12拿下4強門票，謝淑薇／曹家宜則是止步於8強。