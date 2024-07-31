我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

巴奧／超炫動作 鄧雅文自由式小輪車奪冠

中國新聞組／北京1日電
7月31日在巴黎奧運會自由式小輪車女子公園賽決賽中，中國選手鄧雅文獲得冠軍。(中新社)
7月31日在巴黎奧運會自由式小輪車女子公園賽決賽中，中國選手鄧雅文獲得冠軍。(中新社)

中國選手鄧雅文7月31日在巴黎奧運女子自由式小輪車公園賽決賽中，兩輪比賽均表現出色，最終以92.60分成績在9名參賽者中排名第一，為中國自由式小輪車隊贏得奧運史上首枚金牌。這是中國代表團在本屆奧運第八枚金牌，也是本屆奧運四川選手獲得的首枚金牌。

澎湃新聞報導，在隊友孫佳琪兩輪都摔車的壓力下，在首輪比賽中，鄧雅文就以平穩的技術發揮和超炫的動作拿下92.50分，第二輪，她更是以一套連貫性極佳的難度動作拿到92.60分。

華西都市報報導，「今天最大的對手還是自己。我賽前就想著先把自己的事情做好，專注於自己的比賽。」鄧雅文說，「小輪車是一項極限運動，訓練很辛苦，但當你享受到成功後的喜悅，你會覺得一切付出都是值得的。」

7月31日，冠軍鄧雅文在頒獎儀式上。(新華社)
7月31日，冠軍鄧雅文在頒獎儀式上。(新華社)

2005年出生的鄧雅文，八歲時進入瀘州市業餘體校田徑隊訓練。2017年，隨著自由式小輪車成為東京奧運正式比賽項目，正在跨界選材的小輪車教練發來邀約。「就在我準備去標槍隊的時候，家人來電讓我去成都練小輪車。」左腳腳趾骨折、右肩膀反覆脫臼…從接觸這個計畫開始，鄧雅文不知在賽道上摔倒過多少次。

鄧雅文的奧運之旅其實很不順，在衝刺巴黎奧運資格的上海站比賽中，鄧雅文第二輪剛開始階段做360轉體三圈轉把這個高難度動作時，出現失誤摔倒在地，有些懊悔的她流下傷心的淚水。

進入小輪車隊一年後，鄧雅文就先後在中國BMX自由式聯賽上獲得許多榮譽，後來，更是在2021年全運會上奪得自由式小輪車賽女子組亞軍。2023年10月，鄧雅文也贏得2023UCI自由式小輪車公園賽世界盃中國巴中站冠軍。

今年6月下旬，巴黎奧運資格系列賽布達佩斯站，美國選手漢娜·羅伯茲和佩里斯·貝內加斯分獲冠、亞軍，孫佳琪和鄧雅文位列三、四名，如願拿到奧運入場券。

7月31日在巴黎奧運會自由式小輪車女子公園賽決賽中，中國選手鄧雅文獲得冠軍。(中...
7月31日在巴黎奧運會自由式小輪車女子公園賽決賽中，中國選手鄧雅文獲得冠軍。(中新社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運

上一則

巴奧網球／納達爾男雙止步8強 暗示不打美網「我需要一點時間」

延伸閱讀

巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 憂被超越一整圈

巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 憂被超越一整圈
巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄
巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？

巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？
奧運對戰戴資穎 依瑟儂落淚：很高興再和她比賽

奧運對戰戴資穎 依瑟儂落淚：很高興再和她比賽
巴奧桌球／首次奧運無緣8強 台小將高承睿落淚記取教訓

巴奧桌球／首次奧運無緣8強 台小將高承睿落淚記取教訓
JK羅琳質疑性別 台體育署長力挺拳擊女將林郁婷

JK羅琳質疑性別 台體育署長力挺拳擊女將林郁婷

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天
哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金