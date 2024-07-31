巴奧╱記者手記：塞納河 奧運選手想說愛你不容易？

女子馬拉松游泳賽奧運冠軍、荷蘭選手Sharon V Rouwendaal在社群媒體發帖吐槽塞納河的水質：「還有九天，我們就要像這樣從水里出來了。」（取自X）

法國塞納河巴黎奧運 游泳賽段水質問題近來廣受關注。當地時間7月31日，巴黎奧運男子和女子鐵人三項比賽最終在塞納河舉行。塞納河水質目前究竟如何，中新社記者前往比賽現場進行探訪。

由於前一天晚上巴黎突降大雨，這種天氣狀況對於改善塞納河水質來說並不理想。記者在鐵人三項比賽現場注意到，觀眾看台上仍留有降雨造成的不少水漬，有觀眾把塑料袋墊在看台座椅上。塞納河水看起來還算清澈，亞歷山大三世橋上的雕塑倒影在塞納河水面清晰可辨，但水質方面仍有繼續改進的空間；此外塞納河水流速較快。

巴黎奧組委和世界鐵人三項聯盟的聲明稱，31日淩晨收到的檢測 樣本顯示塞納河水質是達標的，因此他們給當天的男子和女子鐵人三項比賽開了綠燈。女子鐵人三項比賽于上午8點舉行，男子鐵人三項比賽于10點45分舉行。

隨著比賽開始，奧運選手在雄偉的亞歷山大三世橋下搭建的臨時賽場紛紛跳入塞納河。他們需要在塞納河裡遊1500米。運動員們在塞納河中奮勇爭先，他們需要折返回亞歷山大三世橋，還要在途中注意避開橋墩等障礙物。

女子鐵人三項比賽的冠軍由法國著名選手卡桑德拉·博格朗奪取。她作為來自東道主的運動員，自然全力維護塞納河的形象，認為塞納河的水質完全不是問題，她曾在「更糟糕的環境下」比賽。

法國總統馬克宏不僅在第一時間通過社交媒體祝賀博格朗奪冠，還同時為塞納河叫好。他寫道，通過國家對巴黎和馬恩河谷省的投資，在4年內實現了100年來未能達成的目標：在塞納河裡游泳。他認為，這對於巴黎大區的居民來說是「神話一般的遺產」。

然而，近些天的實際狀況表明實現塞納河水質達標並非易事，鐵人三項賽事因此受到的影響最大。巴黎奧運會7月26日開幕時，巴黎便遭遇大雨，塞納河中污染物水平升高，導致河水水質不達標，鐵人三項訓練活動未能于28日至29日舉行。30日的檢測顯示水質仍不達標，原定30日舉行的男子鐵人三項比賽推遲至31日舉行

塞納河水質不佳早有歷史紀錄，官方在100年前禁止在塞納河游泳。每到年初的洪水 時節，有些泛黃的塞納河水水位有時會出現暴漲，兩岸的一些道路甚至因洪水無法通行，曾給人們留下較深印象。

為改善塞納河的水質，官方近年來已斥資超10億歐元(約合10.8億美元)，其中的重要工程之一是在奧斯特里茨火車站附近修建儲水庫，在巴黎遭遇暴雨時將可能受污染的河水引入那裡。儘管投資和建設如此之多，人們對於塞納河水質的關注仍然有增無減。

為了平息人們的疑慮，表明官方對塞納河水質的信心，法國體育部長卡斯特拉與巴黎市長伊達爾戈以及巴黎奧組委主席埃斯坦蓋等在巴黎奧運會開幕前先後在塞納河游泳。伊達爾戈的游泳秀更吸引了百名記者和攝影師趕到現場。但他們下水時間都很短，象徵意義遠超實際意義。

接下來塞納河還將於8月8日和9日迎來男子和女子馬拉松游泳比賽，賽程達10公里，選手們需要在塞納河暢遊近兩小時，這對於他們來說可能比鐵人三項比賽的挑戰要大得多。不過，天氣預報顯示未來10天巴黎降雨概率較低，對塞納河的水質改善或許有利。