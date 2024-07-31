巴奧網球╱鄭欽文逆轉戰勝科貝爾進4強 追平李娜紀錄

在巴黎奧運會網球項目女子單打四分之一決賽中，中國選手鄭欽文2比1戰勝德國選手科貝爾，晉級四強。 （新華社）

中國選手鄭欽文31日在巴黎奧運 會網球女單四分之一決賽中逆轉戰勝德國 選手科貝爾，成為繼北京奧運會李娜之後首位闖進奧運女單四強的中國選手。她賽後坦言這可能是她職業生涯中最為艱難的一場比賽。

當天巴黎氣溫雖比前一天稍有下降，但空氣潮濕，悶熱難耐。鄭欽文與科貝爾鏖戰三小時，比賽跌宕起伏，接連出現戲劇性逆轉，現場中德兩國觀眾的心情也隨之起起伏伏。

第一盤，鄭欽文一度以5：3領先，但被對手拖入搶七局，以6（4）：7先失一盤。第二盤，鄭欽文接發球都明顯進步，狀態提昇，以6：4拿下該盤。

決勝盤，鄭欽文一度以1：4落後，但隨後頑強地將比分追為4：4平。兩人再一次進入搶七大戰。經過苦苦纏斗，鄭欽文以8：6艱難取得搶七局的勝利。

21歲的鄭欽文與36歲的科貝爾在此戰中都將個人體能用到了極限。特別是科貝爾，在第二盤後半段已明顯體力不足，失誤增多。科貝爾已表示將在奧運會後退役，此戰因此可能是她的告別之戰。

鄭欽文賽後來到混採區，臉上還全都是汗珠。她喜極而泣，說自己並不知道最終能不能贏得這場比賽，因此當贏下最後一分的時候很開心，很激動。

鄭欽文對記者表示，她在決勝盤慢慢將比分追回來，在最後搶七局一度手握三個賽點又被對手慢慢追回來，這充分說明了網球的魅力所在——不到最後一分，都還存在逆轉的可能。

鄭欽文說，其實自己清楚今天的表現並不如平常，也知道這場比賽對自己和國家意味著什麼，有較大的壓力。因為是奧運會，她覺得每一分都不能放棄，現場中國球迷的支持也在鼓勵著她。她也從來沒有連續進行這麼長時間的比賽，算是突破了個人極限。

首次參加奧運會的鄭欽文成為繼李娜之後，又一位進入奧運會網球女單四強的中國選手，中間間隔了16年。鄭欽文半決賽的對手將是排名世界第一的波蘭名將斯維亞泰克。