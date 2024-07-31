巴奧羽球／台一哥周天成擊敗港對手晉16強 怒吼提振士氣
在台灣男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先搶下晉級8強門票後，男單一哥周天成今天也在分組賽最後一戰出戰香港李卓耀的晉級關鍵戰中，以21：18、21：13直落二晉級，搶下16強賽門票，賽後他也在場上霸氣怒吼，讓全場氣氛為之沸騰。
今年奧運名列第12種子的周天成，分組賽與墨西哥加里多（Luis Ramon Garrido）和香港李卓耀分在同組，在首場比賽以直落二擊敗加里多後，今天周天成也與李卓耀上演晉級關鍵戰。
對於在戴資穎上演最後一舞後緊接著登場，周天成本場比賽帶著高昂的鬥志出賽，在兩局賽事中他多數時間都保持領先，最終也以直落二勝出，並且在場上霸氣怒吼，讓主場球迷也為他熱情歡呼。
談到自己的激動情緒與大動作，周天成坦言除了是要展現氣勢外，更希望為整個奧運中華代表團提升氣勢，「現在中華隊的氣勢很需要往上走，整個大團隊的氣勢要起來，這幾天我都有關心射箭、柔道這些項目，也感受到大家都很努力在自己的崗位上。」
對於戴資穎在今天結束生涯最後一場奧運賽事，身為多年戰友的周天成則說：「希望小戴不要氣餒，要持續加油！」
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