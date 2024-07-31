巴奧羽球／台一哥周天成擊敗港對手晉16強 怒吼提振士氣

周天成在分組賽取得二連勝晉級16強。記者季相儒／攝影

在台灣男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先搶下晉級8強門票後，男單一哥周天成今天也在分組賽最後一戰出戰香港 李卓耀的晉級關鍵戰中，以21：18、21：13直落二晉級，搶下16強賽門票，賽後他也在場上霸氣怒吼，讓全場氣氛為之沸騰。

今年奧運 名列第12種子的周天成，分組賽與墨西哥加里多（Luis Ramon Garrido）和香港李卓耀分在同組，在首場比賽以直落二擊敗加里多後，今天周天成也與李卓耀上演晉級關鍵戰。

對於在戴資穎 上演最後一舞後緊接著登場，周天成本場比賽帶著高昂的鬥志出賽，在兩局賽事中他多數時間都保持領先，最終也以直落二勝出，並且在場上霸氣怒吼，讓主場球迷也為他熱情歡呼。

談到自己的激動情緒與大動作，周天成坦言除了是要展現氣勢外，更希望為整個奧運中華代表團提升氣勢，「現在中華隊的氣勢很需要往上走，整個大團隊的氣勢要起來，這幾天我都有關心射箭、柔道這些項目，也感受到大家都很努力在自己的崗位上。」

對於戴資穎在今天結束生涯最後一場奧運賽事，身為多年戰友的周天成則說：「希望小戴不要氣餒，要持續加油！」