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奧運羽球／帶傷上陣 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞

巴奧桌球／直落4闖8強 林昀儒下戰碰地主17歲天才好手

記者曾思儒／即時報導
「小林同學」林昀儒(綠色衣服)在今天奧運男單桌球比賽中，他以直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko Jorgic），8強門票到手。路透
「小林同學」林昀儒(綠色衣服)在今天奧運男單桌球比賽中，他以直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko Jorgic），8強門票到手。路透

混雙沒能複製東京奧運奪牌成績，「小林同學」林昀儒挑戰男單突破，今天16強他以直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko Jorgic），8強門票到手，有機會推進東京奧運打下的4強成績。

世界排名第8的林昀儒，東京奧運打下混雙銅牌，男單也打進銅牌戰才敗陣，今年混雙雖止步8強，但男單持續挺進，今天面對世界排名18的約基奇先克服首局1：4落後，在幸運球加持下連拿4分逆轉，9：9時逼出對手回球出界，且第一個局點出現幸運的擦邊球，以11：9先下一城。

第二局林昀儒在7：9落後下連趕3分逆轉，儘管第一個局點收手，仍以12：10再下一局。

第三局林昀儒在5：4時喊出暫停，恢復比賽後雖被扳平成7：7，但嚴密防守逼出對手失誤，直接帶動一波連拿4分攻勢，以11：7取得局數「聽牌」優勢。

第四局比分仍緊咬，林昀儒6：6時連拿3局再掌握優勢，最終在第一個賽點就收下勝利，以11：7挺進8強。

林昀儒登場前，台灣「一姊」鄭怡靜已經搶下女單8強資格，她以直落4力退世界排名48的波蘭巴約爾（Natalia Bajor），8強成績追平2016年里約奧運紀錄，下戰將碰中國「世界球后」孫穎莎和印度阿古拉（Sreeja Akula）間的勝家。林昀儒8強對手已經出爐，將碰年僅17歲的地主好手小勒布朗（Felix Lebrun）。

19歲小將高承睿首度挑戰五環聖殿就闖16強，台灣時間明天凌晨2點也將在師傅「桌球教父」莊智淵臨場下和瑞典莫雷加（Truls Moregardh）爭8強門票。

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