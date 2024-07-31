王楚欽球拍被踩男單出局 日名將同情：像重煮拉麵湯底

在巴黎奧運會乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎4-2戰勝朝鮮組合，奪得金牌。但賽後王楚欽的球拍卻被奧運賽場中的一位攝影師失誤踩斷，事件引起關注。圖為教練正在檢查球拍。（中通社）

巴黎奧運 男子桌球單打賽，世界排名第一的中國好手王楚欽今天在32強爆冷敗給瑞典 的摩賈德。王楚欽在混雙奪金後經歷球拍被踩壞意外，日本去年混雙金牌水谷隼兩度在社群媒體 X發文，對王楚欽感到同情，稱要適應球拍就像「拉麵湯底重煮」。

昨晚混雙決賽後，王楚欽的球拍被攝影記者踩壞，今天持備拍上陣。王楚欽賽後表示，球拍被踩壞，心情受到一定影響，但絕非今天輸球的理由，還是自己的發揮出了很多問題，犯了很多錯誤，才導致今天的失敗。

同樣是職業好手的水谷隼，對於王楚欽的球拍被踩壞感同身受。他在事發後第一時間發文說，「球拍壞了真的太可憐了。專業運動員會以1公克為單位，定製容易握持的球拍，甚至會根據汗水、濕氣，對球拍的彈性進行微調。完全適應了之後，才能有自信地使用這把獨一無二的球拍。」

他說，「膠皮損壞還能更換，球拍上的傷痕和污漬也能處理，但是折斷的球拍絕對沒辦法復原…這就像是花了大量時間才製作完成的拉麵湯底，要從1開始重新製作一樣。」

水谷隼最後甚至說，「和實力相近的選手比賽，要是沒有使用自己的球拍，10000%贏不了。」

結果王楚欽今天爆冷落敗，水谷隼再次發文說，「昨天球拍被踩壞的王（楚欽）輸了。感覺他沒有在混雙比賽時那麼投入…果然要在1天之內適應備拍是很困難的。自2004年雅典奧運以來，中國選手在單打項目中沒有輸過。從這個角度來思考，或許大家就能明白在桌球比賽中，用具究竟有多麼重要。」

昨日ラケット折られた王負けた。

気持ちも混合ダブルスに比べたら入ってなかった…

1日でスペアラケットに慣れるのは難しい。

オリンピックのシングルスで中国選手が負けたのは2004年のアテネオリンピック以来。

そう考えたら卓球は用具がどれだけ重要な競技か分かってもらえたかも。… — 水谷隼🏓Jun Mizutani (@Mizutani__Jun) 2024年7月31日

他也對王楚欽的對手摩賈德（Truls Moregard）給予讚美，「當然摩賈德的表現也很出色，瑞典復活了。」