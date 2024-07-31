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王楚欽球拍被踩男單出局 日名將同情：像重煮拉麵湯底

中央社東京31日專電
在巴黎奧運會乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎4-2戰勝朝鮮組合，奪得金牌。但賽後王楚欽的球拍卻被奧運賽場中的一位攝影師失誤踩斷，事件引起關注。圖為教練正在檢查球拍。（中通社）
在巴黎奧運會乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎4-2戰勝朝鮮組合，奪得金牌。但賽後王楚欽的球拍卻被奧運賽場中的一位攝影師失誤踩斷，事件引起關注。圖為教練正在檢查球拍。（中通社）

巴黎奧運男子桌球單打賽，世界排名第一的中國好手王楚欽今天在32強爆冷敗給瑞典的摩賈德。王楚欽在混雙奪金後經歷球拍被踩壞意外，日本去年混雙金牌水谷隼兩度在社群媒體X發文，對王楚欽感到同情，稱要適應球拍就像「拉麵湯底重煮」。

昨晚混雙決賽後，王楚欽的球拍被攝影記者踩壞，今天持備拍上陣。王楚欽賽後表示，球拍被踩壞，心情受到一定影響，但絕非今天輸球的理由，還是自己的發揮出了很多問題，犯了很多錯誤，才導致今天的失敗。

同樣是職業好手的水谷隼，對於王楚欽的球拍被踩壞感同身受。他在事發後第一時間發文說，「球拍壞了真的太可憐了。專業運動員會以1公克為單位，定製容易握持的球拍，甚至會根據汗水、濕氣，對球拍的彈性進行微調。完全適應了之後，才能有自信地使用這把獨一無二的球拍。」

他說，「膠皮損壞還能更換，球拍上的傷痕和污漬也能處理，但是折斷的球拍絕對沒辦法復原…這就像是花了大量時間才製作完成的拉麵湯底，要從1開始重新製作一樣。」

水谷隼最後甚至說，「和實力相近的選手比賽，要是沒有使用自己的球拍，10000%贏不了。」

結果王楚欽今天爆冷落敗，水谷隼再次發文說，「昨天球拍被踩壞的王（楚欽）輸了。感覺他沒有在混雙比賽時那麼投入…果然要在1天之內適應備拍是很困難的。自2004年雅典奧運以來，中國選手在單打項目中沒有輸過。從這個角度來思考，或許大家就能明白在桌球比賽中，用具究竟有多麼重要。」

他也對王楚欽的對手摩賈德（Truls Moregard）給予讚美，「當然摩賈德的表現也很出色，瑞典復活了。」

自從2008年北京奧運以來，中國連續4屆奧運在桌球男單包辦金、銀牌，隨著王楚欽爆冷出局，這項戰績將就此止步。

在巴黎奧運會乒乓球男子單打32強賽中，中國隊選手王楚欽2比4負於瑞典隊選手，爆冷...
在巴黎奧運會乒乓球男子單打32強賽中，中國隊選手王楚欽2比4負於瑞典隊選手，爆冷出局。圖為王楚欽擦拭球拍。（中新社）

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