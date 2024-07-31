奧運羽球／帶傷拚到最後 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞

台灣選手戴資穎在晉級關鍵戰帶傷出賽不敵依瑟儂，無緣晉級也結束生涯最後一場奧運賽事。記者季相儒／攝影

台灣羽球一姊戴資穎 今天在巴黎奧運 分組賽最後一戰遭遇泰國 名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，儘管她仍展現運動家精神拚戰到最後一刻，但最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，還結束奧運生涯的最後一戰。

將是最後一屆參加奧運的戴資穎，今年巴黎奧運與比利時譚蓮妮、泰國依瑟儂分在同組，兩人在首戰都擊敗譚蓮妮後，今天的交手將由勝方取得8強門票。

不過今天開賽戴資穎卻陷入嚴苛挑戰，一度以6：13大幅落後給依瑟儂，不過在經過局中挑戰後，戴資穎也將差距一口氣縮小到13：15，但關鍵時刻卻接連出現失誤，讓依瑟儂再度拉開到4分差距，儘管韌性十足的戴資穎一度追到19：20，但仍是在下一球連續兩次飛撲救球後，遭到依瑟儂的斜角攻擊得分，以19：21先讓出首局。

在換場時，戴資穎也一度露出痛苦表情，並由大會醫護人員協助處理右手肘傷勢，第二局開打後戴資穎也忍著不適繼續出賽，開局就被打出1：6攻勢，狀態明顯受到影響，依瑟儂也再將差距持續擴大，儘管戴資穎仍是忍住膝傷疼痛繼續奮戰，但在以9：16落後時，她也一度沮喪的用球拍敲擊地板，難掩失望之情，最終戴資穎也以15：21敗下陣來，結束生涯最後一場奧運之旅。