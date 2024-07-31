日本選手巴黎奧運退賽或戰敗大哭 都遭網友中傷

日本柔道女子選手阿部詩在52公斤級第二輪賽事中輸給烏茲別克選手，在場上大哭。（路透）

繼東京奧運後，對參賽運動員表現的誹謗中傷在巴黎奧運 同樣成問題。日本 女子競走選手因為宣布退賽，遭網友到社群平台留言批評；日本女子柔道選手也因為戰敗大哭未退場遭中傷。

綜合日本每日體育、日本放送協會（NHK）及東京體育網報導，在巴黎奧運出賽田徑競走混合團體項目的日本選手柳井綾音，7月29日在社群平台發文說，「被很多人嚴厲的話語所傷害了。比賽前我會變得比較神經質，內心也變得更加敏感。批評會傷害選手，希望這樣的事能夠減少」。

日本田徑聯盟當天宣布，柳井為專心出賽混合團體項目，所以退出女子20公里競走項目。沒想到之後在社群平台就相繼出現「真是自私任性」等中傷留言。

東奧奪金的日本柔道女子選手阿部詩滿懷能完成二連霸希望出賽巴黎奧運，未料7月28日在52公斤級第二輪賽事中敗北引起很大迴響，包括來自國外的很多網友發文貼上烏茲別克國旗，甚至也有網友批評阿部詩賽後留在場上大哭未退場等。

阿部詩當天除了在社群平台向支持者道謝外，也致歉說「很抱歉讓大家看到我丟臉的一面」。

同樣是在柔道賽事，日本選手永山龍樹在7月27日舉行的男子60公斤級8強賽吞下「不可理解」的敗戰後，透過社群平台呼籲大家不要誹謗他的對手葛瑞戈斯（Francisco Garrigos）。

永山說，這是雙方拚死對戰後的結果，所以請大家不要誹謗或中傷葛瑞戈斯，「那是連裁判也很難做出判斷的狀況」。

在柔道女子57公斤級奪金的加拿大 籍選手出口．克麗絲塔（音譯），賽後在社群平台發出手持金牌的照片報喜，獲得很多日本支持者留言祝福。

不過，由於出口的父親是加拿大人，儘管出口在日本出生成長，但2017年時宣布選擇加拿大國籍，以代表加拿大出賽奧運作為目標，這樣的國籍選擇這次也被一些網友拿來做文章，留下冷酷留言嘲諷，甚至還使用種族歧視用語誹謗中傷。

這種透過網路社群平台對選手的直接中傷，在上屆東奧也成為很大問題，包括日本男子體操選手橋本大輝、桌球選手水谷隼等人，都因為遭誹謗中傷引發話題。日本奧會在當年賽會期間也成立監控小組進行因應，並再次強調「絕對無法容許（網路中傷）」。

日本體育振興中心（JSC）為因應網路中傷問題，在本屆巴黎奧運期間鄰近選手村的設施內，設置能讓選手當面諮詢專家的心理諮商室進行協助，不過選手遭網路中傷誹謗的情況依然絡繹不絕。