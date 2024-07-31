巴奧／塞納河124年首次賽事 法國選手鐵人三項奪金
奧運124年歷史首次在塞納河舉辦賽事，今天的巴黎奧運女子鐵人三項賽事以塞納河作為起點，最終也由法國選手伯格朗（Cassandre Beaugrand）拿下金牌。
經歷6年、14億歐元（約15億美元）的整治，塞納河才終於將細菌含量降低，在奧運前達到可以比賽的標準，然而日前當地雨勢讓水質再度變得混濁，原定昨天舉行的男子鐵人三項延至今天，也讓女子鐵人成為第一個在塞納河舉行的賽事。
經歷1.5公里游泳、騎40公里自由車、跑步10公里，波格蘭以1小時54分55秒率先抵達終點，拿下金牌，瑞士選手戴龍（Julie Derron）取得銀牌，英國選手波特（BethPotter）銅牌作收。
「好想要有人來捏我的臉。」波格蘭對於拿下金牌難以置信，而因為當地雨勢，騎車階段非常溼滑，波格蘭則說：「我搬到英國拉夫堡住了2年，所以我對雨中騎車很熟悉，在英國人們幫助我很多，謝謝他們。」
澳洲選手庫凡登（Natalie Van Coevorden ）則表示，多數選手對於塞納河的水質還是有些擔心，跳水前心情緊張，「我喝了大概有10瓶水，但醫療團隊會照顧我們，準備好接下來的賽事（鐵人三項混合接力）。」
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