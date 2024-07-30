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巴奧／男足八強產生 美法阿根廷均出線

新華社／巴黎7月30日電
奧運男足八強出列，A組美國隊完勝幾內亞隊，與法國隊攜手出線。(路透)
奧運男足八強出列，A組美國隊完勝幾內亞隊，與法國隊攜手出線。(路透)

隨著2024年巴黎奧運會男足小組賽第三輪30日全部結束，八強隊伍全部產生，其中東道主法國隊將遭遇阿根廷隊。

身處A組的法國隊當天的對手是紐西蘭隊，佔據絕對優勢的法國隊憑藉馬特塔、杜埃和卡利穆恩多的進球3:0大勝，鎖定小組頭名。美國隊以同樣的比分完勝幾內亞隊，與法國隊攜手出線。

在末輪比賽開始前，B組的四支隊伍各積3分，均有晉級希望。在阿根廷隊和烏克蘭隊的比賽中，兩隊上半場互交白卷。下半場伊始，阿爾馬達一記精彩遠射為阿根廷隊打破僵局，埃切韋里在補時階段的進球最終幫助阿根廷隊2:0鎖定勝局。另外一場比賽，摩洛哥隊在3:0輕取伊拉克隊後獲得本組頭名，他們將在下一場比賽迎戰美國隊，小組第二的阿根廷隊將與法國隊過招。

C組中，埃及隊2:1爆冷戰勝已經提前出線的西班牙隊，從而力壓對手以小組頭名晉級。多米尼加隊與烏茲別克斯坦隊戰成1:1，兩隊雙雙出局。

已經提前從D組出線的日本隊當天憑藉細谷真大在補時階段的進球，1:0戰勝以色列隊，小組賽三戰全勝且不失一球。打平即可出線的巴拉圭隊1:0小勝馬利隊。

西班牙隊在1/4決賽的對手是日本隊，巴拉圭隊將與埃及隊交鋒。

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