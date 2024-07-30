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巴奧╱詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語

特派記者藍宗標／巴黎即時報導
詹詠然（右）、詹皓晴在巴黎奧運網球女雙首輪出局，未能挺進16強。特派記者藍宗標／攝影
詹詠然（右）、詹皓晴在巴黎奧運網球女雙首輪出局，未能挺進16強。特派記者藍宗標／攝影

「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴今天在巴黎奧運網球首輪出局，未能挺進16強，確定是兩人最後一次在奧運搭擋，詹詠然說：「不算太大遺憾，前10個月還不知能不能打球，覺得很幸運、也很幸福，算是美夢成真。」

詹詠然表示，現場大多數是捷克球迷，但也看到很多台灣人，覺得很感動，結束中華隊任務沒有遺憾；應該還會繼續打職業賽，但不會太密集，以身體狀況為主，能享受多享受。

詹家姊妹第3次在奧運聯手，今天面對3年前東京奧運女雙金牌得主，捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、絲妮柯娃（Katerina Siniakova），以4：6、0：6落敗，只打一場就遭淘汰。

詹皓晴對姐姐說，別太在乎外界評語，自己也希望繼續代表中華隊出賽，她說：「很久沒和姐姐搭配，很享受。」

這場比賽原定27日開打，受到天氣、對手另有單打賽事的影響，延到今天才進行，詹詠然坦言沒辦法，網球賽就是如此，對手掌握比他們好。

她說：「對方很久沒和我們打，覺得有些陌生，一開賽比較主動攻擊，很可惜未拉開比數，否則戰局會有很大改變。」

詹詠然（右）、詹皓晴在巴黎奧運網球女雙首輪出局，未能挺進16強。特派記者藍宗標／...
詹詠然（右）、詹皓晴在巴黎奧運網球女雙首輪出局，未能挺進16強。特派記者藍宗標／攝影

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