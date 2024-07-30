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巴奧／美國女橄戲劇性奪銅 中國也創歷史獲第6 紐西蘭衛冕

新華社巴黎30日電
美國隊在銅牌戰的最後幾秒戲劇性反超，以14:12擊敗強敵澳洲，選手們喜極而泣。(美聯社)
美國隊在銅牌戰的最後幾秒戲劇性反超，以14:12擊敗強敵澳洲，選手們喜極而泣。(美聯社)

在30日進行的巴黎奧運七人制橄欖球女子組決賽中，美國隊在銅牌戰的最後幾秒戲劇性反超，以14:12擊敗強敵澳洲，拿下隊史自1924年來首面奧運獎牌。

首次參加奧運的Alex Sedrick在比賽最後一刻接到球並獨跑了90碼遠，她達陣倒地時，美國隊員已哭成一團，澳洲隊員也在震驚錯愕下流淚。

決賽由紐西蘭隊以19:12戰勝加拿大隊，成功衛冕；中國隊亦創下在奧運上的歷史最佳成績，獲得第六名。

中國隊主教練陸專賽後表示，很榮幸能和這樣一個優秀的集體一起參加奧運。球隊一路走來遇到的都是強隊，隊員們表現得非常好，大家都想拚一個更好的名次，回報祖國、回報大家的支持和幫助。

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巴黎奧運 澳洲 加拿大

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