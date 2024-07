巴奧／美國女橄戲劇性奪銅 中國也創歷史獲第6 紐西蘭衛冕

在30日進行的巴黎奧運 七人制橄欖球女子組決賽中,美國隊在銅牌戰的最後幾秒戲劇性反超,以14:12擊敗強敵澳洲 ,拿下隊史自1924年來首面奧運獎牌。

A FINISH YOU HAVE TO SEE TO BELIEVE! 😱



ALEX SEDRICK LEADS TEAM USA TO THE FIRST-EVER OLYMPIC RUGBY SEVENS MEDAL FOR THE UNITED STATES ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! 🥉 #ParisOlympics pic.twitter.com/1FMu9SWxDo