「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

湯健華。(美國體操隊USA Gymnastics臉書)

「我們都非常以湯健華(Asher Hong)為傲，他就是為體操運動而生的孩子」，湯健華的父母、兩個兄弟以及爺爺奶奶都在巴黎見證了美國體操隊的傑出表現，大家都無法抑制內心的激動跟欣喜。

美國男子體操隊在老將馬隆(Brody Malone)的帶領下眾志成城，五位成員中唯一的華裔 湯健華(20歲)在他最擅長的跳馬項目取得 14.833 高分後，握拳歡呼；最後一個出場的內多羅西克(Stephen Nedoroscik)在鞍馬上穩定表現，落地後全隊都激動相擁。

這是自2008年霍頓(Jonathan Horton)帶領美國隊獲得銅牌以來，美國男子隊再度奪牌；隊中的華裔湯健華及理查(Frederick Richard)當年才4歲。

湯健華的爺爺湯群勝早年在芝城經營餐廳有成，29日下午他接受本報記者電話訪問時表示，他們為了幫湯健華加油，全家人都齊聚巴黎。

目前為史丹福大學 大一生的湯健華在前往巴黎參賽前表示，將竭盡全力為美國隊爭取最佳成績。他在29日的比賽中，果然發揮專長，表現令人刮目相看。

湯健華為廣東台山移民家庭第三代，湯健華的父親湯清湖表示，兒子從2018年至2023年間得獎無數，包括在全美大學NCAA錦標賽為出賽的史丹福大學隊連奪五次團體冠軍，他個人更在吊環、跳馬和雙槓項目中奪冠，此外，他也代表美國隊參加2023年世界錦標賽贏得了銅牌，優異的表現讓他順利在6月29日入選為美國男子體操奧運 隊。

湯清湖說，他有三個兒子，除了湯健華外，另外兩個兒子湯健榮(Xander)、湯健安( Kiefer)也都是美國體操隊成員。湯健華從六歲開始學習體操，年紀小小就已經立志要參加奧運並贏得獎牌。

湯清湖年輕時離開在芝加哥的父母，後來一家定居德州達拉斯。