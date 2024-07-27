谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽

谷愛凌27日在巴黎確認，自己將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽，而且是「全馬」。（新華社）

冬奧會冠軍谷愛凌 要參加夏季奧運會？是的，你沒聽錯。谷愛凌27日在巴黎確認，自己將參加巴黎奧運 會大眾馬拉松 比賽，而且是「全馬」。

谷愛凌當天在巴黎奧運會「中國之家」出席活動時說，自己來到巴黎，並不只是當奧運觀眾，也要參加比賽，想在奧運會上完成人生的第一場馬拉松。

正在舉行的巴黎奧運會開創性地設置了大眾馬拉松項目，數萬名大眾選手將踏上與奧運選手相同的馬拉松跑道，實現自己的「奧運夢」。大眾馬拉松設「全馬」和10公里跑。

「普通人也能參加奧運會比賽，這個想法太棒了，這將極大帶動人們的運動熱情。」谷愛凌說，「自己決定參加馬拉松比賽，完全是因為熱愛，想體驗一下冬季項目運動員參加夏季運動是什麼感受，想與更多人分享奧運精神。」

谷愛凌是最近幾天才有參賽的想法，她甚至不知道設有10公里跑，否則不會選擇高難度的「全馬」，所以，她對自己的成績並沒有過多的要求。

「我沒有跑馬的經驗，也沒有專門的教練指導，甚至幾乎沒有怎麼訓練，因此，我的目標就是儘量跑下來，去享受比賽。」谷愛凌說。

在巴黎期間，谷愛凌非常忙，除了看奧運會比賽，還要出席各種活動，她只能晚上抽空進行跑步訓練。「有時跑完已經是晚上11點多了，感覺非常累。不過有媽媽陪著我訓練，她騎車，我跑步，在奔跑中欣賞、感受這座城市，也是一件美妙的事情。」谷愛凌說，自己會抓緊最後兩周的訓練時間，爭取以最好的狀態出現在奧運會的馬拉松賽場。