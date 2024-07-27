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公路自行車個人計時賽：澳洲、比利時各取一金

新華社巴黎7月27日電
澳洲選手格蕾絲·布朗取得公路自行車個人計時賽冠軍。(路透)
澳洲選手格蕾絲·布朗取得公路自行車個人計時賽冠軍。(路透)

巴黎奧運會公路自行車個人計時賽27日結束。比利時選手埃費內普爾和澳洲選手格蕾絲·布朗分獲男子、女子組冠軍，為兩國代表團分別奪得在本屆奧運會上的首金。

巴黎奧運會公路自行車個人計時賽男子、女子組均使用長度為32.4公里的賽道，比賽的終點設在塞納河上著名的亞歷山大三世橋上，選手們在比賽中，還會途經巴士底廣場等巴黎著名地標。

女子個人計時賽中，布朗以39分38秒24的成績站上最高領獎台。首次參加奧運會的英國選手安娜·亨德森奪得銀牌，成績為41分09秒83。來自美國的世界冠軍戴格特因為在比賽中摔車，獲得季軍。賽後布朗表示她近乎完美地執行了自己的騎行計劃，這讓她在雨天的比賽中順利勝出。

首次站上奧運賽場的中國隊選手唐欣在女子組以第32名的成績完賽。

當天男子組的比賽沒有中國隊選手參加。經過激烈角逐，2023年世錦賽冠軍埃費內普爾以36分12秒16的成績奪冠，意大利名將菲利波·甘納收穫亞軍，比利時選手、東京奧運會公路自行車男子大組賽銀牌得主範阿爾特獲得銅牌。

8月3日至4日，巴黎奧運會公路自行車項目將相繼進行男子、女子大組賽的爭奪，中國隊的呂先景和唐欣將分別參加這兩項比賽。

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