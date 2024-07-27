用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕

巴黎文化奧運台灣館開幕前，文化部次長王時思與駐法國台灣文化中心主任胡晴舫還帶領團隊進行祈福儀式，現場特別以綠色乖乖、台灣傳統餅乾、甜點、泡麵、飲料為供品，呼應廟埕元素，將拜拜習俗帶至巴黎，並邀請法國策展團隊持香祭祀，一同體驗最具特色的台灣文化。圖／文化部提供

翠綠的巴黎拉維特園區（Parc de la Villette）出現一座以「台灣紅」為主色的半露天舞台，舞台前懸掛的燈籠織成美麗的紅色燈海，台下擺滿紅色圓桌和椅子，讓人想起在廟埕辦桌的熱鬧與歡樂。

繼在塞納河畔舉辦優雅詩意的巴黎奧運 開幕式之後，巴黎文化奧運（Olympiade Culturelle）也即將在拉維特園區登場，包括台灣與法、加拿大 、捷克、印度 、荷蘭等近20國在此設置文化場館。台灣館是其中最早完成的，今晚舉行開幕式。文化部已準備了500份伴手禮，以「台灣LV」茄芷袋盛裝迎賓。

台灣館開幕前，文化部次長王時思與駐法國台灣文化中心主任胡晴舫還帶領團隊進行祈福儀式，現場特別以綠色乖乖、台灣傳統餅乾、甜點、泡麵、飲料為供品，呼應廟埕元素，將拜拜習俗帶至巴黎，並邀請法國策展團隊持香祭祀，一同體驗最具特色的台灣文化。

王時思表示，歷經兩年的籌備工作與數周的搭建工程，台灣館的場佈、舞台等已順利完成，成為拉維特園區第1個取得安檢通過的國家。

王時思指出，從法國時間7月27日起，連續15天的每個晚上，將有從台灣專程前來的24組團隊、122位藝術家，在舞台上帶來57場精彩表演。以「自由之聲」、「島嶼風華」、「當代新藝」、「世界共融」4大主題，展現台灣的多元魅力。而現場以廟會及辦桌的熱鬧氛圍，搭配喜氣的紅燈籠、紅板凳與大圓桌等，則是將台灣人好客的精神帶到巴黎，歡迎全世界的朋友一起來同歡。

相較於法國、加拿大、捷克等國家的展館，「台灣館」其實是半露天舞台，設計靈感來自於台灣廟會、喜宴常見的「變形金剛」電子花車，外型還添上廟宇的線條。巴黎文化奧運台灣館策展人林昆穎透露，本來打算從台灣搬運一座電子花車到巴黎，但礙於法規作罷，改成在巴黎找材料重新組裝。