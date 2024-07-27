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奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

記者蘇志畬／即時報導
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

巴黎奧運女子400公尺自由式的「三后之爭」是本屆游泳項目一大看點，其中17歲的天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在預賽游出4分02秒65的成績暫居第4，在池畔受訪時的身影更令日本網友為她的美貌傾倒。

來自加拿大的麥金塔許有多天才？她在上屆東京奧運以14歲之齡出賽，並在400公尺自由式獲得第4名，並在今年5月於400公尺混合式以4分24秒38寫下世界紀錄，也曾一度握有400公尺自由式世界紀錄，但後來被提特穆斯（Ariarne Titmus）超越。

今年400公尺自由式焦點就是麥金塔許與澳洲好手提特穆斯、美國名將雷德基（Katie Ledecky）的三強對決，雷德基在預賽游出4分02秒19排第1、提特穆斯4分02秒46排第2，決賽將於美東時間27日下午2點52分舉行。

麥金塔許不僅泳技驚人，姣好身材與青春美顏也是泳池畔的亮點，今天預賽結束後戴著泳帽接受轉播單位訪問時，日本網友為之驚艷，直呼「太可愛了」、「她的名字唸起來真好聽」、「好期待決賽到來」。

麥金塔許的隊友奧萊西亞克（Penny Oleksiak）則表示：「麥金塔許是最甜美的女孩，也是最有天賦的人，我討厭人們說誰『有天賦』，我認為她也同時是一名勤奮的人，過去幾年我觀察她的訓練，她隨時都準備好全力以赴。」

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