奧運柔道／中華隊楊勇緯無緣奪牌 婉拒受訪黯然離場

楊勇緯在敗部復活賽不敵永山龍樹後，婉拒受訪後黯然回到休息室。特派記者季相儒／攝影

中華隊「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎奧運 止步於敗部復活賽首輪，無緣銅牌戰和頒獎台，賽後他也因為情緒起伏太大婉拒受訪，教練劉文等直言，選手肯定都希望有好表現、把勝利拿下，可惜最終沒有達到想要的結果，讓楊勇緯也感到相當沮喪，但也會給他時間和空間重新調整。

背負著龐大的奪牌期待與壓力，楊勇緯今天在巴黎奧運男子60公斤級賽事於8強賽不敵哈薩克 好手斯梅托夫（Yeldos Smetov）後，又在敗部復活賽於最後3秒遭日本名將永山龍樹拿下半勝敗北，無緣晉級復活賽銅牌戰和完成連續兩屆奪牌紀錄。

賽後楊勇緯情緒起伏也相當大，甚至一度紅了眼框，在經過採訪區時也直接向場邊媒體示意自己「說不出話」，婉拒受訪後就黯然走向休息區，並由教練劉文等代為受訪。

劉文等表示，今天比賽楊勇緯從第一場起就沒有很順利，不過都算是有掌握節奏，只可惜8強賽對手斯梅托夫發揮得更好，楊勇緯也未能把握得分契機，至於復活賽碰上永山龍樹，儘管楊勇緯狀態調整得比前兩場更好，但對於在比賽最後階段遭到對手取勝，也讓他感到相當沮喪。

談到楊勇緯從東京奧運 奪下銀牌後，就背負起各界對他的龐大期待，劉文等也直言，壓力是每個選手都會有，輸贏也就是看哪個選手能在這樣的過程中調整出最好狀態，「他肯定希望持續比賽為國爭光，但需要給他一點時間、空間去調適。」

對於楊勇緯賽後因情緒低落婉拒受訪，劉文等也解釋，「他也希望出來受訪，但心理上還需要做調適，我也跟他說給他時間，讓他自己去調適，這很重要，給他時間、空間。」