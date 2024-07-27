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10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

新華社巴黎7月27日電
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

27日，在巴黎奧運會10米氣步槍混合團體金牌賽中，中國組合黃雨婷/盛李豪奪得本屆奧運會首金。賽後黃雨婷接受採訪時淡定地說，（首金）對自己來說只是一個結果、一份榮譽，自己非常榮幸地接受它，未來的比賽，還是要「從零開始」。

面對首金，19歲的盛李豪與17歲的黃雨婷一樣，顯得格外從容。「我在比賽中堅持做了自己應該做的，就有了這個結果。」

但比賽並不是一帆風順，雙方你來我往，比分膠著。在打完第12輪後，中國隊以14:10領先，中國隊使用了暫停。隨後，韓國選手發揮出色，繼續縮小了分差。

此時，兩位小將展現了其出色的臨場調整能力。盛李豪回憶道：「最後比分被追得很緊的情況下，我其實不是特別在意比分。主要是需要穩定住自己的狀態，做好自己該做的事情就好了。」黃雨婷則表示自己當時心裡非常緊張：「我在心裡不停地告訴自己，將注意力投入到動作中，給自己好的心理暗示。」

東京奧運會上，盛李豪曾收穫男子10米氣步槍銀牌。遺憾之後，盛李豪一步一個腳印，不斷錘鍊自己，「第一次參加奧運會非常緊張，那時候自己的思想和技術都不成熟。但每次比賽後都有去總結，發現自身的不足，讓自己變得更好。」

2022年，黃雨婷在國際賽場上嶄露頭角。杭州亞運會上她奪得女子10米氣步槍團體、個人和10米氣步槍混合團體冠軍，一舉成為「三冠王」。

不到兩個月，黃雨婷就將迎來自己的18歲生日。面對未來，第一次參加奧運會的黃雨婷表示：「這枚獎牌是我很長一段時間備戰生活的一個結果，當然也是一個新的開始。面對馬上到來的18歲，自己希望依然能夠不忘初心，老老實實地去做好自己的事情，然後完成好每天的訓練。」

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