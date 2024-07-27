中國夢之隊開門紅 雙人3米板女將首參加奧運就奪金

在巴黎奧運會跳水女子雙人3米板決賽中，中國選手昌雅妮（左）、陳藝文奪得金牌。（新華社）

中國跳水「夢之隊」27日在巴黎奧運 會上順利取得「開門紅」，中國組合昌雅妮和陳藝文在女子雙人3米板決賽中穩穩奪金，這也是中國代表團在巴黎奧運會的第二枚金牌。

兩位姑娘雖然都是首次參加奧運會，但表現得舉重若輕，她們在全部八對組合中率先出場，五輪比賽全程領先，最後以337.68分奪冠，領先亞軍、美國組合培根/庫克 23.04分。第三名是英國選手哈珀/米尤-詹森，得分是302.28分。兩人奪冠後緊緊擁抱。「熬出頭了！」陳藝文這樣抒發當時自己的心情。

「我不會想太多這是奧運會，注意力在自己和她（隊友）的節奏上，相對還是平常心。肯定有點緊張，但腦子挺清晰。」25歲的陳藝文說。她比昌雅妮大兩歲多。「這幾年我們都挺不容易的，因為我們無論是體重上還是技術上，其實風格相差還是有點大的，然後大家做了很多努力去把雙人配齊。很多時候我們自己的個人技術都稍微差一點點的時候，也一直在扶持著對方，就感覺在這麼特殊的時刻，也有昌雅妮陪著，挺感慨的。」

雙人跳水在2000年悉尼奧運會上正式設項，從2004年雅典奧運會至今，「夢之隊」從未讓這個項目的金牌旁落，郭晶晶、吳敏霞、何姿、施廷懋等都曾是奧運會該項目冠軍。昌雅妮和陳藝文在巴黎接過了前輩的大旗，為中國跳水隊續寫輝煌。事實上，這兩人自配對後，在世界大賽 中還從未輸過，是三屆世錦賽冠軍。

奧運「四金王」施廷懋說：「今天陳藝文和昌雅妮能拿下來中國跳水第一金非常不容易，對年輕運動員也是歷練。她們在備戰過程中也是非常艱難，昌雅妮克服了傷病等問題，今天頂住了壓力非常好地發揮了自己的水平，極大地振奮了跳水隊的精神。」

22歲的昌雅妮笑起來非常甜美，她說：「感謝前輩們打下來的江山，我們也會繼續努力。」

昌雅妮表示，很多前輩用自己的經驗幫助和鼓勵了她們。她在今年3月受肩傷影響缺席了世界盃，與陳藝文練習雙人的時間也減少了很多，但兩人仍然保持著極高的默契度。「我們情緒上更多互相鼓勵，訓練上各自完善各自的技術，我們只要做好自己的動作，配合起來問題不是很大。」昌雅妮說，在比賽中，兩人通常只需要眼神對視。

「我看她一眼，她就知道我想幹什麼。」陳藝文說。

兩人接下來還將出戰女子單人三米板，從搭檔變成對手，她們都表示，誰贏都開心，只要發揮出自己的水平就好。