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你17歲在幹嘛？盤點巴黎奧運奪金小將 洛杉磯再見

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巴奧／17歲奪下金牌 盤點本屆亮眼新人 洛杉磯再見

新華社／巴黎11日電
美國18歲攀岩選手沃森。（新華社）
美國18歲攀岩選手沃森。（新華社）

江山代有才人出，每屆奧運上都會湧現出不少星光熠熠的新人。在巴黎，又有一批年輕選手嶄露頭角，有人17歲奪下金牌，有的是初登奧運賽場展現統治力；有人破奧運紀錄，有人的還在為站上最高領獎台拚命努力。不管怎樣，屬於他們的故事已經開啟。

沃森（18歲，美國，攀岩）

作為世界紀錄保持者，沃森(Samuel Watson)沒能拿到男子速度攀岩項目的奧運首金，但他在巴黎兩刷世界紀錄，依然是王者表現。

這個新設項目賽制極為殘酷，淘汰賽兩兩對決意味著每次攀爬都不容有失。沃森在資格賽爬出4秒75，把自己保持的世界紀錄又提高了0.04秒。但在半決賽中他被中國選手伍鵬淘汰，無緣金牌爭奪戰，但這並不妨礙他在銅牌戰中再度高光，4秒74的成績再度刷新世界紀錄。

中國隊網球選手鄭欽文。（中通社）
中國隊網球選手鄭欽文。（中通社）

鄭欽文（21歲，中國，網球）

連續鏖戰、連克強敵，鄭欽文成為第一位站上奧運網球女單最高領獎台的亞洲運動員。鄭欽文打破了那道看似不可能突破的高牆，最終在巴黎加冕。

很多年後，人們還會記得這位湖北妹子說的那句話：「我很累，但我可以再為我的國家戰鬥三個小時。」

中國隊游泳選手潘展樂。（新華社）
中國隊游泳選手潘展樂。（新華社）

潘展樂（20歲，中國，游泳）

中國「飛魚」潘展樂用成績擊碎一切對西方對中國游泳的質疑。男子100米自由式決賽，他游出驚人的46秒40，領先第二名將近一個身位。

潘展樂並在自己20歲生日當天，在男子4X100米混合泳接力決賽最後一棒，上演超級逆轉奪冠的大戲。這枚金牌打破了美國隊在這個項目上長達40年的壟斷，也讓對手心服口服。

法國17歲乒乓球選手F.勒布朗。（路透）
法國17歲乒乓球選手F.勒布朗。（路透）

F.勒布朗（17歲，法國，乒乓球）

中國乒乓球隊在巴黎包攬項目五金，但有個法國小夥子，讓所有乒乓球愛好者記住了他。

戴著眼鏡、面龐稚嫩，17歲的F.勒布朗（Felix Lebrun）雖然只為法國隊贏得男單和團體賽兩枚銅牌，但這是法國隊隊史首枚乒乓球團體奧運獎牌。團體賽中，他獨得兩分，包括在第二場擊敗張本智和。

在德國名將波爾(Timo Boll)宣布告別之後，年輕的F.勒布朗有望擎起歐洲乒乓球的大旗。

日本隊體操選手岡慎之助。（新華社）
日本隊體操選手岡慎之助。（新華社）

岡慎之助（20歲，日本，體操）

日本體操隊在巴黎奧運上收穫男子團體冠軍、男子個人全能冠軍、男子單槓金牌和男子雙槓銅牌，但主角並不是成名已久的橋本大輝，為日本隊撐起所有的是初登奧運賽場的岡慎之助，他從巴黎帶走三金一銅。

如果說在團體賽奪冠還有中國隊出現重大失誤的運氣成分，能在個人全能和單槓兩個項目上奪金，20歲的岡慎之助已經證明，他能夠接過日本體操的衣缽，成為新的領軍人物。

加拿大17歲游泳選手麥金塔許。（美聯社）
加拿大17歲游泳選手麥金塔許。（美聯社）

麥金塔許（17歲，加拿大，游泳）

年僅17歲的麥金塔許（Summer McIntosh）已經不是奧運新兵了。和三年前相比，她已經成為加拿大游泳隊的絕對主力，包攬了隊伍在巴黎奪得的全部三枚金牌。

這是屬於麥金塔許的舞台。一個人參加7項比賽，她奪得女子400米個人混合泳、200米個人混合泳和200米蝶泳三金，並在後兩項比賽中打破了奧運紀錄，此外還有一塊銀牌和三個接力第四名。

西班牙21歲足球選手費爾明。（美聯社）
西班牙21歲足球選手費爾明。（美聯社）

費爾明（21歲，西班牙，足球）

儘管在歐錦賽中機會寥寥，巴塞隆納新星費爾明(Fermín Marin)在奧運中踢出上佳表現，是西班牙隊能最終奪冠的絕對功臣。

八強賽中，他用兩記精采的遠射淘汰日本隊。四強賽陣摩洛哥隊，在球隊落後的情況下他扳平比分，然後又助攻隊友反超比分。決賽和東道主法國隊的進球大戰中，費爾明再次獨中兩元，幫助西班牙隊經過延長賽以5：3戰艱難取勝，自1992年後再次贏得男足奧運冠軍。

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