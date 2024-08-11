我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城辦公樓回暖？多中國投資者「抄底」 原因是...

賀錦麗推小費收入免稅 川普嗆她「仿冒貓」

巴黎奧運再見：盤點拜爾絲的救贖、約克維奇金滿貫等10大亮點

中央社／巴黎11日綜合外電報導
2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在位於市郊的法蘭西體育場舉行，現場透過精采演出節目將舞台上5大巨輪組合成奧運五環標誌，在場中高懸。(中央社)
2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在位於市郊的法蘭西體育場舉行，現場透過精采演出節目將舞台上5大巨輪組合成奧運五環標誌，在場中高懸。(中央社)

從色彩繽紛但引發宗教爭議的開幕式，到女拳擊手林郁婷與克莉芙捲入性別風暴仍一舉摘金，巴黎奧運可謂充滿令人難忘的場面，以下為法新社列出值得回顧的十大精彩時刻。

下屆洛杉磯奧運，31歲的拜爾絲還會不會繼續征戰？3日在巴黎奧運女子跳馬決賽奪金的...
下屆洛杉磯奧運，31歲的拜爾絲還會不會繼續征戰？3日在巴黎奧運女子跳馬決賽奪金的拜爾絲的答案是：「永不說不。」(美聯社)

美國體操天后拜爾絲向勁敵屈膝致敬

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）或許是本屆奧運體操項目最萬眾矚目的明星，但她在頒獎台上向巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）屈膝致敬，也讓她廣受外界讚賞。

安德拉德在女子地板運動項目奪冠，拜爾絲與隊友切爾斯（Jordan Chiles）則分居第2、3名。拜爾絲表示向安德拉德致敬「理所當然」，並稱讚這名巴西對手「表現太出色了，她就是女王」。

塞爾維亞名將約克維奇終於如願，在巴黎奧運男單摘金。(路透)
塞爾維亞名將約克維奇終於如願，在巴黎奧運男單摘金。(路透)

網球名將 約克維奇摘生涯奧運首金

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在奧運網球男單決賽，以7比6（7/3）、7比6（7/2）直落二擊敗西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），勇奪生涯首面奧運金牌，也成為史上第5位達成生涯「金滿貫」的選手。

決賽結束後，37歲的約克維奇大聲吶喊慶祝勝利，他激動跪倒在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）紅土球場上，喜極而泣的他接著前去擁抱自己的妻兒。

坐擁24座大滿貫賽男單金盃的約克維奇表示：「沒有任何事比代表自己國家（出賽）更激勵人心。」

土耳其51歲「大叔」、空氣槍射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），在巴黎奧運...
土耳其51歲「大叔」、空氣槍射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），在巴黎奧運中僅戴一般眼鏡「裸射」，獲得混合團體10公尺空氣手槍賽事銀牌，超強氣場讓他在全球暴紅。（影片截圖）

土耳其大叔神射手氣場強大暴紅

在奧運射擊10公尺空氣手槍混合團體項目決賽中，土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）雖屈居亞軍，但迪凱奇在賽中展現的冷靜自持、泰然自若神態，不僅令全場觀眾感到驚豔，還讓他意外爆紅。

「土耳其今日報」（Turkiey Today）報導，迪凱奇、塔爾汗的神準表現，不僅為土耳其贏得首面射擊項目的奧運獎牌，更凸顯迪凱奇以格外沉著態度吸引全球觀眾注目。

比賽期間，迪凱奇特立獨行顯得獨樹一格，他沒有配戴典型的射擊裝備，不戴抗噪射擊耳罩，甚至隨興單手插口袋，如此從容不迫的態度引發關注，網友也在社群媒體上對他處於壓力仍老神在在而讚聲不絕。

拳擊女將林郁婷（中）成功打下台灣奧運拳擊賽史首面金牌，頒獎典禮上她難忍情緒落下眼...
拳擊女將林郁婷（中）成功打下台灣奧運拳擊賽史首面金牌，頒獎典禮上她難忍情緒落下眼淚，並輕吻金牌享受榮耀的時刻。(中央社)

拳后林郁婷、克莉芙奪金擊潰性別霸凌

中華隊林郁婷、阿爾及利亞好手克莉芙（Imane Khelif）這次征戰奧運，儘管無端捲入性別爭議風波，最終仍成功挺過外界壓力甚至是霸凌言論，分別在女子拳擊57公斤級、66公斤級勇奪金牌，用精采表現回應外界誤解。

這起爭議源於國際拳擊總會（IBA）去年稱林郁婷和克莉芙未能通過性染色體檢測，取消她們參加世界錦標賽的資格，但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

巴黎奧運期間，當兩人性別持續遭到質疑，國際奧林匹克委員會（IOC）發表聲明澄清，所有拳擊選手均遵守比賽的資格和參賽規定；國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也重申她們生來就是女性，有權參賽。

克莉芙奪金後說：「我完全有資格參賽…我和其他任何女人一樣是女人，我生來是女人，也以女人身分生活，我符合資格。」

南韓選手林鍾勳(Lim Jong-hoon)在頒獎儀式上，為奪金的中國隊、拿下銀...
南韓選手林鍾勳(Lim Jong-hoon)在頒獎儀式上，為奪金的中國隊、拿下銀牌的北韓隊、以及銅牌的南韓隊拍下一張團體照。（路透）

南北韓桌球選手自拍秀「罕見團結」

北韓與南韓桌球選手在奧運混雙項目分別奪下銀牌與銅牌，他們在頒獎台上合影的自拍照在南韓瘋傳，被譽為兩韓罕見展現團結的時刻。

南韓桌球代表隊於奧運混雙鍍銅、北韓摘銀且中國奪金後，南韓好手林鐘勳（Lim Jong-hoon）在頒獎典禮結束後示意大家一起自拍。

北韓組合李正植（Ri Jong-sik）、金琴英（Kim Kum-yong）和南韓選手申裕斌（Shin Yu-bin）以及勇奪金牌的中國搭檔王楚欽、孫穎莎都對著林鐘勳的三星（Samsung）手機微笑拍照。

巴黎奧運開幕式由變裝皇后模仿的「最後的晚餐」橋段惹議。（擷自X@DrEliDav...
巴黎奧運開幕式由變裝皇后模仿的「最後的晚餐」橋段惹議。（擷自X@DrEliDavidＸ）

開幕式變裝皇后模仿秀惹議

奧運史上首次不在體育場內舉行的開幕式在巴黎盛大登場，大雨不減觀禮民眾熱情，塞納河（Seine）的船隻遊行確實也登上全球媒體頭條，但引起熱議的原因出乎預料。

在開幕式中，模仿世界名畫「最後的晚餐」的表演者包含幾名變裝皇后、一名跨性別模特兒，以及一名扮成希臘神話中酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的裸體歌手，讓天主教會、保守派人士甚至美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）都大為光火，最後主辦單位出面致歉。

美國名將萊爾斯跑了快0.005秒，成功奪金。（歐新社）
美國名將萊爾斯跑了快0.005秒，成功奪金。（歐新社）

美國短跑明星領先0.005秒摘百米金牌

美國短跑明星、世界田徑錦標賽金牌得主萊爾斯（Noah Lyles）在奧運男子100公尺項目以9秒79勇奪冠軍。

第2名的牙買加選手湯普森（Kishane Thompson）同樣跑出9秒79成績，但透過終點攝影系統輔助，大會判定他僅以0.005秒之差飲恨，這成為本屆奧運的戲劇性時刻之一。

巴基斯坦男子標槍贏過印度奪冠

巴基斯坦選手納丁（Arshad Nadeem）在奧運男子標槍比賽擲出驚人的92公尺97，不僅打破奧運紀錄摘金，也贏得巴國奧運史上第一面田徑項目獎牌。

上屆奧運冠軍印度選手邱普拉（Neeraj Chopra）則位居第2名。

納丁表示，巴基斯坦和印度在板球和其他運動項目存在諸多較量，但對兩國及其年輕人而言，觀賞他們在場上透過體育運動競爭不失為一件好事。

冠軍澳洲選手特魯在比賽中。(新華社)
冠軍澳洲選手特魯在比賽中。(新華社)

滑板少女成澳洲最年輕金牌得主

轟動滑板界的澳洲青少女特魯（Arisa Trew），以93.18分佳績勇奪奧運女子滑板公園賽金牌，為澳洲歷來最年輕的金牌得主。

14歲的特魯戴著她標誌性的粉色安全帽完成極度危險、速度之快的最後一輪後，排名躍升榜首，觀眾紛紛起身為她歡呼。

古巴角力選手羅培茲成為首位連5屆同個項目連霸奪金的運動員。(美聯社)
古巴角力選手羅培茲成為首位連5屆同個項目連霸奪金的運動員。(美聯社)

古巴角力選手成奧運首位5連霸王者

古巴角力選手羅培茲（Mijain Lopez）在巴黎締造奧運歷史，成為首位連5屆同個項目連霸奪金的運動員。

羅培茲在決賽接受全場觀眾起立鼓掌，之後他將鞋子擺在墊子中間，這是退休角力選手的傳統儀式。

他在晉級決賽前曾說：「我們必須讓出位置，讓人才濟濟的年輕一輩繼續發光發熱。角力是我一生、我這一輩子所愛。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 南韓 拜爾絲

上一則

閉幕式／辛納屈名曲My Way登場 原作是哀悼感情的法國歌曲

下一則

巴奧舉重／「下班了」李雯雯金牌收工 找回愛笑的自己

延伸閱讀

巴奧拳擊／林郁婷打下歷史首金 賴清德視訊道賀

巴奧拳擊／林郁婷打下歷史首金 賴清德視訊道賀
林郁婷「摘金」用腦在打拳 曾說想保護被家暴的媽媽

林郁婷「摘金」用腦在打拳 曾說想保護被家暴的媽媽
巴奧／林郁婷扛住性別質疑 女拳打下中華隊第2面金牌

巴奧／林郁婷扛住性別質疑 女拳打下中華隊第2面金牌
賴清德致電祝賀林郁婷母親 「她挺下來了」

賴清德致電祝賀林郁婷母親 「她挺下來了」
林郁婷奪金 鶯歌老家放鞭炮慶祝 林媽媽：想給女兒抱抱

林郁婷奪金 鶯歌老家放鞭炮慶祝 林媽媽：想給女兒抱抱
拜爾絲、崔爾斯向金牌選手俯首鞠躬挨轟 米雪兒力挺

拜爾絲、崔爾斯向金牌選手俯首鞠躬挨轟 米雪兒力挺

熱門新聞

美國跳高好手麥克尤恩獲得銀牌。（新華社）

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

2024-08-10 21:11
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
美中混血滑雪選手谷愛凌。（路透）

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

2024-08-10 21:25
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

2024-08-10 02:20

超人氣

更多 >
華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了
周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房
巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金

巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金