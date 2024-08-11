巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金

女籃金牌戰是巴黎奧運壓軸項目，將由美國隊（圖）對陣東道主法國。（歐新社）

8月11日是巴黎奧運 最後一個比賽日，將產生13枚金牌：田徑、舉重、排球、手球、水球、現代五項和籃球各1金，摔跤、場地自行車各3金。女子排球和女子籃球決賽當天將分別在美國與義大利 、美國與法國之間展開。

當天11時30分（美東時間5時30分）將舉行本屆奧運舉重最後一項賽事——女子81公斤以上級，中國隊李雯雯具備奪金實力。李雯雯是上屆東京奧運女子舉重87公斤以上級金牌得主，也是該級別世界紀錄、奧運紀錄保持者。

女排決賽將於當日13時（美東時間7時）上演，由衛冕冠軍美國隊對陣義大利隊。義大利6月剛拿下2024年世界女排聯賽總決賽冠軍，當月世界排名第一；巴黎奧運小組賽排名第一出線，相信會是美國隊衛冕的勁敵。

女排金牌戰，由衛冕冠軍美國隊（圖）對陣義大利隊。（歐新社）

女籃決賽是巴黎奧運壓軸項目，11日晚將由美國隊對陣東道主法國，決出本屆奧運最後一枚金牌。美國女籃是奪冠熱門，本屆是她們連續第8次進入奧運女籃決賽。法國女籃上次晉級奧運決賽是在2012年倫敦奧運，當時她們負於美國隊獲亞軍。本屆奧運，法國女籃拼得頑強。四強賽中，她們曾在最多落後15分情況下，經過延長賽81：75逆轉戰勝比利時隊。

10日晚，美國男籃剛戰勝法國男籃獲巴黎奧運冠軍。本屆也是奧運籃球史上，首次男子、女子決賽都由相同兩國的隊伍對壘。

11日晚女籃決賽結束後，巴黎奧運將舉行閉幕式。巴黎奧運主火炬台是一個位於杜樂麗花園內的巨大熱氣球 ，高30米，直徑22米。開幕式上，隨著火炬手來到這裡點燃主火炬，作為主火炬台的熱氣球緩緩升空。奧運期間，這一獨特的主火炬台每天白天會通過纜繩控制拉至離地面較近位置，供遊客觀賞。日落時分，火炬台則再度升至離地面約60米的空中，營造出與開幕式上相同的浪漫氛圍。

閉幕式上，主火炬會以怎樣的方式熄滅，無疑十分令人期待。