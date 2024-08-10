整理包／傷痕累累、愈挫愈勇 巴黎奧運最令人動容的選手身影

2024年奧運在法國浪漫花都巴黎舉行。 (新華社)

有別於上屆東京奧運仍壟罩在全球疫情陰影下，2024年的巴黎奧運 歡欣鼓舞進行，現場支持聲更讓選手熱血沸騰，為自己、為國家，不顧舊傷新傷奮力拚博，誓言超越自我、拿下佳績。巴黎奧運接近尾聲，無關勝敗，一起來看看賽場上最榮耀的運動精神。

🏆美國選手

拜爾絲再膺女子體操「全能王」 解開心結回巔峰

在2021年的東京奧運賽場，就在所有人期待她續寫輝煌之時，這位「體操女王」卻以心理健康原因退出了多個項目的爭奪。此後，她一度遠離賽場，治療「心傷」。 「我曾『嫁給』體操，現在體操祗是我日常的一部分。」當拜爾絲重新標記了體操在自己人生中的定位後，她要帶著未竟的夢想，重返奧運舞台，向全世界展現她的堅韌和決心。...more

體操天后拜爾絲回歸奧運舞台，讓美國隊一眾球星也想一賭風采。(新華社)

東奧奪金後腎病纏身 苗族李蘇妮挑戰體操全能爭金

李蘇妮在拿下東京奧運女子全能金牌後不到一年就宣布要參戰2024年巴黎奧運，可卻在2023年被診斷罹患兩種罕見且無法治癒的腎臟疾病，讓她第二次奧運之路變得困難重重；但李蘇妮在休息六個月後，重返訓練，並一步一步重新走回到她的奧運之路上。...more

美國女子奧運體操隊李蘇妮。(新華社)

美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

相較於在奧運場上締造成就變現為財富的明星運動員，其他選手在較不光鮮亮麗的體育項目中勉強度日；他們獨自乘坐經濟艙飛往各地參加國際巡迴賽，爭奪微薄的獎金和贊助。...more

圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

溫特勞布一歲半開始每周六上中文學校，三歲起學小提琴，四歲開始學西班牙語，九歲踢小聯盟足球，11歲開始學習中提琴。要不是溫特勞布認定擊劍是她最純粹的熱情和恒久的追求，或許她會進入音樂學院。...more

美國女子擊劍隊獲得團體金牌，隊中的瑪雅．溫特勞布(右)承認接受的是典型虎媽敎育。(美聯社)

🏆中國選手

發育期跳水動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

三年前，全紅嬋在東京奧運橫空出世，以壓倒性優勢奪冠，並創造了奧運該項目的歷史最高分。然而，出道即巔峰的她，很快面臨生長發育期的挑戰，動作一度不夠穩定，在2022和2023連續兩屆世錦賽中都輸給了陳芋汐，直到2024年杜哈世錦賽才首次將世錦賽金牌收入囊中。...more

在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，她親吻金牌。（新華社）

結束奧運之旅 六金王馬龍為世界最棒隊友感動

「你為什麼如此熱愛乒乓球？」美國記者追問，「這項運動陪伴了我30多年，非常有感情，乒乓球讓所有人能知道我，乒乓球也帶給我很多的尊重、榮譽、幫助，當然，乒乓球還給我很多刻骨銘心、記憶猶新的激動時刻，所以我沒辦法不喜歡。」...more

在9日的乒乓球團體決賽中，中國隊由馬龍(右)/王楚欽的雙打組合率先出戰，經過五局激戰後險勝瑞典組合。 (中新社)

東奧冠軍8強提前出局 陳雨菲：3年來終於解脫

「其實我更多的感受是終於解脫了，這三年太多的壓力和責任讓我無法喘息，結束的這一刻，我突然感覺能輕鬆的呼吸了。」26歲的陳雨菲寫道，8強賽下場後，教練們都問能為自己做些什麼，「我想我需要很久很久的休息，去修復這三年破爛不堪的身體，去修復我早已不那麼堅定的靈魂。」...more

陳雨菲巴黎奧運8強提前落馬，她賽後透露社群分享「終於解脫」。（新華社）

微笑眼角是一片淤青 拳擊銀牌楊柳從陪練到站上領獎台

中國拳擊隊領隊韓博說，楊柳一直受傷病、體能問題的困擾，有時候受不了會找大家哭鼻子釋放壓力，但哭完之後，站上訓練場，她還是會以百分之百的狀態，迅速投入訓練。「從陪練一步步成長為主力，楊柳算是大器晚成。她的刻苦、執著、堅韌，讓她走到今天。」...more

巴黎奧運會拳擊項目女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳獲得銀牌。 (中新社)

🏆台灣選手

郭婞淳再演舉重拚金場景 「累不死獎牌就是我的」

郭婞淳的雙掌練到長繭，經常用繃帶綁著咬緊牙練習，未喊疼或要求教練暫停練習，吃足苦頭，她曾說過「很累，好幾次想放棄，但累不死，獎牌就是我的」。...more

郭婞淳連續3屆奧運站上頒獎台。(特派記者季相儒／攝影)

戴資穎羽球戰敗落淚 全身都是傷「能跑就是奇蹟了」

「她坐在墊高椅子上練球，周六日沒休息！」戴爸說，女兒的膝蓋、雙腳傷勢嚴重，連走路都痛苦，他假日去國訓中心探視，眼見女兒坐在椅子上練球，無法跑步；腳已經不能走，手感更不能放棄，所以姊姊幫她餵球，讓她可以坐在椅子上練球。...more

戴資穎帶傷出征2024巴黎奧運，與老戰友依瑟儂交手吞敗、無緣晉級，也結束生涯奧運最終章，賽後一度難掩情緒。(中央社)

羽球麟洋配東奧後陷低潮 坦言沒想過奪金牌

被問到是否想過再得金牌，王齊麟笑說「完全沒有，目標八強」，李洋則說「小組賽能出線就偷笑了」，並稱今天上場就是希望打出優勢，抱持衝擊對方的心態去打每一分，很開心做到了。王齊麟透露，頒獎典禮時，聽到國旗歌的那刻快要哭出來，因為一路走來並不容易。...more

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）成功在2024巴黎奧運寫歷史，賽後兩人感動相擁。（中央社）

拳擊奪銅陳念琴抗癌化療 「手沒力、常想吐」堅持訓練

陳念琴2019年11月確診淋巴癌，當時再半年就要參加東京奧運，位居69公斤量級世界排名第一、身心靈正處於最顛峰狀態的她，得知生病的消息後，對她造成巨大打擊，生性樂觀的她，甚至一度不想治療，想先拚完奧運再說，最終甚至隱瞞病情。...more

陳念琴不管輸贏依舊維持一慣的散發正能量。(記者季相儒／攝影)

🏆國際選手

5度挑戰終奪金 約克維奇：生涯對國家最大成功

「我對我感受到的一切有點不知所措，在場上時有上百萬種不同情緒，很正向、很榮耀、很開心。」約克維奇提到，有機會爭奪生涯第一面奧運金牌，也真的完成目標，「這是我生涯對我國家帶來的最大成功。」...more

約克維奇以37歲高齡成為奧運網球史上最年長的單打冠軍。（新華社）

拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德從貧民窟走向女王

安德拉德是一名在貧民窟出生長大的女孩，她由一名做清潔工的單親媽媽撫養長大，有七個兄弟姐妹。但她說：「無論你來自哪裡，經濟狀況如何，擁有什麼樣的膚色，你都必須相信自己，不要讓任何人阻止你實現目標。」...more

巴黎奧運5日舉行女子競技體操地板項目決賽，左起美國選手拜爾絲（銀牌）、巴西選手安德拉德（金牌）與另一位美國選手崔爾斯（銅牌）在頒獎典禮合影。（路透）

反抗地心引力 杜普蘭蒂斯一再打破自己創的撐竿跳世界紀錄

「我還沒反應過來那一刻有多美妙。這種感覺很不真實，像靈魂出竅一樣。」習慣創造奇跡的天才，杜普蘭蒂斯也忍不住情緒激動。...more

瑞典撐竿跳選手杜普蘭蒂斯(Armand Duplantis)。(路透)

「爸爸，我想看你比奧運」 英國跳水王子戴利復出征戰

回歸的契機，是他與家人一起參觀了位於科羅拉多州的美國奧運和帕奧博物館，博物館在展覽的最後播放了一段影片，講述成為奧運選手的意義，還有運動員為了參加奧運而必須付出的努力，戴利深受觸動而哭泣，他說： 「我沒有真正想過，如果沒有了跳水，我的生活會是什麼樣子。」...more

英國「跳水王子」戴利(圖)與搭檔威廉斯奪下男子雙人10公尺跳台銀牌。(路透)

天才少女意外敗北 上屆柔道冠軍阿部詩崩潰痛哭

東京奧運會奪冠後，阿部詩接受了肩部手術，傷癒復出後，她拿下2022年和2023年世錦賽冠軍以及國際柔聯巡迴賽多個分站賽冠軍。不過，肋骨受傷和腰痛等情況接連出現，讓阿部詩的奧運前景蒙上一層陰影。...more

阿部詩(右)在輸掉比賽後崩潰痛哭。 (歐新社)

1個尿血 1個抗癌 這場羽球賽2選手「用生命打」

九年前，19歲的加里多世界排名前50，有望參加里約奧運。他在訓練中過於挑戰身體極限，患上了橫紋肌溶解症。這種疾病主要症狀為肌肉疼痛、乏力、少尿，嚴重時會出現急性腎衰竭，甚至有生命危險。...more

墨西哥隊的加里多與中華隊的周天成擁抱。(路透)

體操全能王岡慎之助 日本之寶成世界新英雄

看似一帆風順的岡2年前的日本全國錦標賽面臨重大的考驗。他在表演跳馬時著地失敗，右膝的前十字韌帶斷裂，這是膝關節最嚴重的傷害之一。在接受手術後，一度不被看好能出賽奧運，但岡仍志在巴黎奧運，心想唯有往前走，在巴黎奧運奪牌。趁著治療右膝，岡開始苦練不拿手的吊環。...more