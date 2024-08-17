奧運風光遊行後 許多台灣選手打工苦撐、受傷不敢看醫生

舉重選手陳冠伶、李偉嘉、格鬥選手陶奕儒等人在早餐店打工，為夢想努力。(記者曾吉松／攝影)

巴黎奧運 中華隊奪下2金5銅的佳績，中央及地方政府昨紛紛為選手辦遊行、派對，但風光背後卻有許多辛酸故事，國家給的資源有限，許多選手在奪牌前必須打工、受傷也不敢看醫生，為夢想努力，就連曾於世界舉重錦標賽摘下3面金牌的舉重小將陳冠伶，也在早餐店裡兼差。

許多運動員放下槓鈴、拳套，在北市安好食早餐店兼差當店員，做出陣陣飄香的三明治、義大利 麵；格鬥選手陶奕儒在出社會後持續追尋夢想，除了要訓練外，更要扛起家中生計，每天早上6、7點就到店裡上班，下午、晚上分別2小時訓練，但休息中的空檔還要兼課，回到家都晚上11、12點。

「受傷時連醫生都不敢看。」陶奕儒表示，競技運動難免會有大小傷勢，要完全根治，對於沒有資源且要扛起一家生計的他來說，卻是一種奢望，有時只能忍一忍，卻埋下病根，導致大小傷病不斷，但還是希望能夠戰到自己打不下去為止，希望有天能站上亞運殿堂。

舉重國手李偉嘉今年已碩士3年級，在新北市安康高中擔任代課老師，不過今年再入選亞運培訓隊，對她來說也陷入兩難，她說，雖然每個月有4萬元(台幣，下同，約1,242美元)營養金，但1年後沒入選，就什麼都沒有，畢竟也有年紀了，必須為生活考量。但在權衡利弊下決定辭掉老師，追夢一次。

在世錦賽奪得3面金牌、亞錦賽奪3面銀牌的陳冠伶，雖入選國家黃金計畫，每個月有1.1萬元的營養金加上奪牌獎金、學校資源，已比多數人待遇好。但她直言，國家並沒有給固定薪水，「都是我們比賽賺來獎金。」吃的、用的甚至看醫生都要自費，有時候經濟緊繃，偶爾到店裡賺點零用錢。

「在得牌成名前是最痛苦的時刻。」曾是體育選手的早餐店老闆傅佑捷表示，國家給的資源有限，在成名前除非有企業、學校幫助，否則生活、伙食甚至訓練費都要自己支出，開銷最少都要3、4萬，有些非主流項目要出國比賽，住宿、機票 也要負擔，若要養家開銷更大，長期下來根本無法存錢，甚至入不敷出。

傅佑捷說，台灣體育環境還有許多精進之處，希望更多企業投入體育產業，扶植優秀選手，當然從現實面考量，運動員最後能登上亞運甚至奧運殿堂機率極低，運動員培養不應只是一輩子學體育，也應有一技之長，「當他們有一天不在接觸體育時，知道自己可做什麼，發掘更多自我價值。」