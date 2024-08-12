巴奧拳擊／林郁婷：參賽資格沒問題 不需要再透過法律訴訟證明

對中華代表團打下巴黎奧運 第2面金牌，同時是中華拳擊隊奧運首金的「台灣拳后」林郁婷 ，13日清晨將返抵國門，她特別感謝各方支持，暖心說「這面金牌是屬於大家的」。

巴黎奧運遭遇性別歧視 的林郁婷，不畏風雨打下女子拳擊57公斤級金牌，返國前特別透過中華奧會發表聲明，強調參賽資格沒問題，接下來想先好好休息、享受勝利果實。

很高興能夠拿到巴黎奧運的金牌，我非常感謝大家的支持，這面金牌是屬於大家的。

我要感謝大家對我的關心與支持，尤其在奧運期間，體育署、中華奧會、國訓中心已經做了很多替我維護權益的事情來幫助我，還有總統、院長、部長及國人對我的支持。特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重我的意願處理對外的回應。

再來，針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴𧫴的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。

接下來，我想好好休息，享受一下勝利的果實。也請大家繼續支持台灣的拳擊運動，謝謝大家。