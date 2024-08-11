巴奧乒乓／東京到巴黎4金 陳夢：最後一屆奧運非常圓滿

8月10日，中國組合陳夢（前）/王曼昱在比賽中。她們3比2戰勝日本組合早田希娜/張本美和。(新華社)

「我覺得拿到奧運會金牌就像做夢一樣，這個夢太美好了，我很想再感受一次。」回憶起東京奧運 站上最高領獎台的經歷，中國乒乓球選手陳夢曾如此感慨。

8月10日，陳夢搭檔孫穎莎和王曼昱奪得巴黎奧運 乒乓球女子團體冠軍，幫助中國乒乓球隊實現該項目的五連冠，她也如願以償獲得個人的第四枚奧運金牌。

在結束巴黎奧運的全部比賽後，30歲的陳夢親自為自己的奧運生涯畫上句號。她說，在自己的最後一屆奧運上，取得兩枚金牌的結果令她非常圓滿。

「陳夢已經練成了一顆大心臟，每次到關鍵時刻都沒有掉鏈子。」在陳夢的恩師董熙看來，陳夢總能在隊伍和國家需要她的時候挺身而出。陳夢的父親陳樑也表示，這是「一種責任的體現」。

出征巴黎奧運前，她在接受媒體採訪時曾說，要把國乒的精神傳承下去，捍衛「國球」的榮耀。在巴黎奧運賽場，陳夢也兌現了自己的諾言。走下領獎台，她由衷地感嘆：「中國女乒是最棒的。」面對更為年輕的孫穎莎和王曼昱，陳夢則表示自己與她們既是對手也是隊友，三人齊心協力共同展示出了中國乒乓球隊最強的實力。

過去三年，面對傷病、年輕球員的衝擊和競技狀態下滑的壓力，陳夢的成績歷經沉浮，幫助她走出低谷的秘訣唯有加倍的努力和訓練，這一切也被她的父母看在眼裡。

「既心疼又高興又自豪」，陳夢奪冠後，她的母親逄敏這樣形容自己的心情。她說，女兒過去三年回家的天數加起來不足一個月，頂著巨大的壓力拚搏，卻從未想過放棄。

當被問及最想對陳夢說的話時，逄敏樸實地說希望女兒能好好休息：「陳夢隨著年齡增大，同時受到傷病的困擾，恢復不如從前，希望她回來以後能好好調整，好好休息。」