巴奧跳水／奪金關鍵？17歲全紅嬋：關鍵是我自己

全紅嬋賽後展示自己可愛的背包。（中新社）

在運動競技場上靠著「水花消失術」驚豔全球的中國跳水女將全紅嬋 ，今年在巴黎奧運 再次大放異彩，成為中國奧運史上最年輕的「三金王」。不過，比賽之外，今年才17歲的全紅嬋，在接受媒體訪問、日常生活的各種可愛純真表現，以及對母親的孝心都讓她吸粉無數，成為各界焦點。

綜合媒體報導，全紅嬋在本屆巴黎奧運拿下其生涯第三金。其中，她在10公尺跳台決賽上，以五跳合計拿下425.6的高分，贏過隊友陳芋汐 的420.70分，奪下金牌，衛冕冠軍寶座，優異表現也替他獲得不少掌聲。

在賽場之外，全紅嬋可愛純真的一舉一動自然備受關注。而全紅嬋奪金之後，在中國網路上流傳多個她的採訪花絮，其中有媒體詢問全紅嬋能否展示一下掛在頸上的金牌，然而當下滿手抱著娃娃的全紅嬋卻神回覆一句「我沒手啦（她的雙手拿滿烏龜娃娃）」，只是身體左搖右晃兩三下展示金牌，要記者自己看著辦。

全紅嬋在接受媒體訪問、日常生活的各種可愛純真表現，以及對母親的孝心都讓她吸粉無數，成為各界焦點。（新華社）

還有影片顯示，有媒體問全紅嬋「奪金的關鍵是什麼？」全紅嬋卻直率的回答，「關鍵是我自己」，並接著說奪獎後只想趕快回家，「沒啥吧（最想做的事情）我好餓啊，我想回去吃飯」。另，由於賽前全紅嬋時常做出「拿捏」手勢，賽後中國央視旗下英文頻道CGTN竟考全紅嬋英文「拿捏你知道用英語怎麼講嗎？」並表示要教她，對此全紅嬋秒答「不用了，我不想知道」。

而在日前，全紅嬋還表示，「我跳不好的時候，我會罵街」。她指出，「因為我要發洩，要發洩一下自己啊，憋著多難受啊。」她坦言，一次跳不好就會，一天下來沒跳好的話，回去就會跟別人發洩吐槽一下。一旁的陳芋汐則補充道，「從內到外！走過的易拉罐都要踩一腳。」

不過，賽後全紅嬋在回首過去三年的過程，她說道，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練。」

她的教練、也是前奧運跳水冠軍的陳若琳很寵這個愛徒，陳的背包裡裝滿全紅嬋的玩偶。此外，全紅嬋在中國節目「冠軍來了」中，談到馬上要18歲，她開心表示，「一下子（玩網路遊戲）就不用限時了，開心死了」，現在只有周五、六、日可以打，等於三天只有三個小時能玩，「讓我玩一點點吧」。

全紅嬋率真又可愛的對話，讓她再次大大漲粉。全紅嬋在巴黎奧運期間，她與陳芋汐的隊友情也感動不少人。有陸媒記者其比賽害不害怕時，她立刻回答，觀眾的吶喊讓她有點緊張，但不怕拿到金牌，「因為有陳芋汐，要是我沒跳好還有她撐著，我很相信她」。

同時，陳芋汐也表示，「我也非常感謝小紅（全紅嬋）的出現，也是不斷激勵我吧，如果說沒有她出現，我可能現在都跳回390（分）了吧。」而兩人私下互動不只是好隊友更像姊妹，具體在全紅嬋一知道自己贏得金牌時體現，全紅嬋甚至直接跳到陳芋汐身上大大擁抱。

全紅嬋的純真與善良不僅於此，還體現在對母親和家人的孝心與照顧，她出生於廣東湛江市農村的貧困家庭，過去曾被問及得牌獎金要如何處理，全紅嬋表示，其母因出過交通事故而住院好幾次，有病在身，「媽媽治病要花挺多錢的」，希望趕快得到獎金，趕快寄回家給母親好好治病。孝心感動眾人。