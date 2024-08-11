我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

巴奧男籃／金牌戰只出賽11分鐘 泰托姆坦言不好受

記者曾思儒／即時報導
泰托姆10日金牌戰只出賽11分鐘。（華社）
泰托姆10日金牌戰只出賽11分鐘。（華社）

帶著NBA總冠軍和史上最高薪加入美國隊，泰托姆（Jayson Tatum）的巴黎奧運旅程卻沒太多時間發揮，6場比賽有2場坐滿板凳，10日金牌戰也只出賽11分鐘，讓他坦言不好受，但也強調不會讓情緒影響是否再披國家隊戰袍。

10日收下個人第2面奧運金牌的泰托姆，10日金牌戰只留下2分、3籃板，他說：「這是很難受的個人經驗，但我不會因情緒做任何決定。如果你現在問我會不會打2028年奧運，這是4年後的事情，我會花時間去思考，所以我不會基於這次經驗或個人感受做任何決定。」

今年美國隊由勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）掌兵符，他重申沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關。除2場對上塞爾維亞的比賽泰托姆都沒上陣，安比德（Joel Embiid）分組賽碰南蘇丹時沒出賽，10日泰托姆的塞爾蒂克隊友懷特（Derrick White）坐滿板凳，哈利伯頓（ Tyrese Haliburton）更有3場比賽沒有出賽紀錄。

泰托姆多次提到，很興奮球隊完成連霸，不希望自己處境模糊焦點，但也表示聽到很多支持自己的聲音、收到很多關心訊息，讓他十分感謝，只是雖然得到很多溫暖力量，自己終究還是人類，「我為這次比賽犧牲很多，非常、非常努力，所以這是很艱困的時刻。」不過他也表示，NBA新賽季前會整理好自己，「就像我之前所說，這會是我從中學習的經驗，絕對是個挑戰，同時要充滿謙遜。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 NBA 勇士

上一則

巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金

下一則

巴奧拳擊／林郁婷奪金 美聯社：精采表現回應外界誤解

延伸閱讀

巴奧／男籃首戰坐板等凳不怨教練 泰托姆吐心聲：全新體驗

巴奧／男籃首戰坐板等凳不怨教練 泰托姆吐心聲：全新體驗
巴奧／脫離男籃冷板凳？柯爾承諾泰托姆會出戰南蘇丹

巴奧／脫離男籃冷板凳？柯爾承諾泰托姆會出戰南蘇丹
巴奧／美國隊外線不穩？男籃熱身賽場均勝分僅10.2

巴奧／美國隊外線不穩？男籃熱身賽場均勝分僅10.2
NBA／泰托姆小四作文曝光：要代表美國隊打奧運

NBA／泰托姆小四作文曝光：要代表美國隊打奧運
NBA／26歲奪冠超越眾多巨星 泰托姆有望簽史上最大合約

NBA／26歲奪冠超越眾多巨星 泰托姆有望簽史上最大合約
NBA／5年3.15億 泰托姆料獲史上最大約 「遊行時宣布」

NBA／5年3.15億 泰托姆料獲史上最大約 「遊行時宣布」

熱門新聞

在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

巴奧8日獎牌榜／中國28金居榜首 美國95面獎牌 台郭婞淳獲銅

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延