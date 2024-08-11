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巴奧男籃／銀恨輸美國 溫班亞瑪擦乾眼淚：以後換我可憐對手

記者曾思儒／即時報導
法國男籃「銀」恨逼出溫班亞瑪眼淚。（新華社）
法國男籃「銀」恨逼出溫班亞瑪眼淚。（新華社）

法國隊連兩屆奧運挑戰金牌，10日在當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分發揮下一度看到終結美國隊連霸的機會，但擋不住美國射手柯瑞（Stephen Curry）神準外線，最終以87：98敗陣，「銀」恨逼出溫班亞瑪眼淚，不過年僅20歲的法國長人預告，自己持續學習和成長，幾年後將會是自己去可憐對手。

今年全票奪下NBA年度新人的溫班亞瑪，首度參加奧運就以地主身分迎敵，他金牌戰攻下全場最高26分，是美國金牌戰遭遇對手的史上第二高分，外帶7籃板和2助攻，雖沒能扳倒對手，仍獲得球迷掌聲及最佳五人肯定。

賽後落淚的溫班亞瑪說：「我們會享受這時刻，這很棒，我以隊友為榮，以我們在巴黎做的成績為榮，我會好好沈浸在此，感受發生的事情。」

溫班亞瑪在NBA菜鳥球季繳出場均21.4分、10.6籃板和3.9助攻，巴黎奧運6場比賽也有15.8分、9.7籃板演出，他表示最終戰打出奧運初體驗的最好表現，「我總是想幫助球隊，不管需要做什麼，我都做好犧牲準備。」他提到，前幾場比賽被防守針對，隊友在得分上挺身而出，今晚換自己扛起責任。

儘管沒能拿下心目中最渴望的金牌，溫班亞瑪仍在五環殿堂展現傲人天賦，他也霸氣宣告，自己仍在進化，經歷的一切都是過程，「我還在學習，之後幾年我會為我們對手擔心，不管是NBA、FIBA，到處的對手。」

頒獎典禮上只會播放奪金隊伍的國歌，不過法國獲頒銀牌時，觀眾自發清唱起法國國歌，溫班亞瑪也成第一批加入唱國歌的球員。

「這是難以置信的體驗，唱國歌是我最喜歡的部份之一。」溫班亞瑪表示，自己才20歲，但在自家主場參加奧運，且有機會挑戰金牌，未來不知是否還有機會，「這讓我又想落淚了，這次是那麼好的機會。」

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