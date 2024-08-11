巴奧／舉重89→102公斤級 劉煥華增重備戰 「一節課吐三次」

在巴黎奧運舉重男子102公斤級決賽中，首次參加奧運的中國選手劉煥華第一把就舉起了220公斤，最終奪得金牌。(新華社)

在巴黎奧運 舉重男子102公斤級決賽中，首次參加奧運的中國選手劉煥華奪得金牌。

紅星新聞報導，在10日決賽的抓舉比賽中，劉煥華第三把成功舉起186公斤，與亞美尼亞選手卡拉佩特揚並列所有選手中第一位，186公斤的成績也刷新其個人生涯的抓舉最佳成績。在挺舉比賽中，劉煥華第一把就舉起了220公斤，而其他競爭對手都沒有超過這個成績，劉煥華在還剩一把試舉機會的情況下已經提前鎖定冠軍。

值得一提的是，先前中國隊男選手在奧運還從未獲得100公斤以上級別舉重冠軍。

22歲的劉煥華來自湖南郴州一個小山村，小時候，父母常年在外打工，奶奶則守在家務農。劉煥華在家中排行老二，上有哥哥，下有妹妹。小時候的劉煥華已經比同齡人長得壯，還會幫家人幹農活。劉煥華奶奶曾回憶，孫子有一次看到她回來，就說，奶奶好辛苦，我跟你一起去種田。劉煥華的媽媽鄧淑芳回憶，那時候她在家裡養豬，那個桶子很大，去餵豬的時候很難提。結果兒子能很輕鬆提起來，「我那時候就說，劉煥華你這個身材長得這麼壯，到時候去舉重。真的是玩笑，無心的。」

隨著年齡增長，劉煥華也愈長愈壯，12歲時，被一所學校舉重隊的教練李飛選中。得到消息後，劉煥華告訴媽媽，自己要去舉重了，媽媽給他的回答是：「只要你喜歡，我就什麼都是支持你。」

在劉煥華小學班主任李林華記憶中，這個孩子很能吃苦，當時他家住得比較遠，每天都要走三、四公里的山路來上學，但他從來沒有遲到過。後來被舉重隊選中，他也是訓練基地和學校兩邊跑，從來沒有喊過一句苦、喊過一句累。

年復一年，劉煥華不斷超越自我，劉煥華在備戰巴黎奧運前，可以說一直在拚。 「他在訓練中有點『不要命，我常常得拉住他，讓他別練過頭。』」中國男舉主教練于傑說。

從過去的89公斤級，到現在提升等級參加100公斤以上級的比賽，對劉煥華不僅提出身體和技術上的挑戰，更是對意志和毅力的考驗。第一步增重就充滿艱辛。劉煥華在增重時很快就進入瓶頸期，體重漲幅很小，「體重不僅要吃上去，更要練上去。」為了將吃進去的能量轉化為肌肉，劉煥華需要加大體能訓練，「第一節體能課我就吐了三次」。