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巴奧／林郁婷拳擊奪金捶地宣洩 教練「感謝」JK羅琳

特派記者劉肇育／巴黎11日電
林郁婷奪金後怒捶地板兩拳宣洩情緒。(記者季相儒／攝影)
林郁婷奪金後怒捶地板兩拳宣洩情緒。(記者季相儒／攝影)

拳擊好手林郁婷巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，摘下中華隊代表團今年第二金，也是史上首面拳擊金牌，賽後林郁婷也透露，其實早早就將社群關閉，外界的紛擾也是透過教練才了解片面狀況，但身為一位專業的拳擊手，就該把專注力都放在賽場上。

今年再度登上奧運舞台卻無端捲入性別風波的林郁婷，在一路挺進金牌戰後，面對波蘭新星瑟瑞梅塔，再以5：0勝出，用場上表現說話，賽後她不僅重捶地板，還背著教練曾自強離場，喜悅之情溢於言表。

對於在近期的紛擾中仍順利摘金，林郁婷賽後表示，自己對於每一場比賽、每一對手都是完全的尊重，自己要做的就是做好準備、用盡畢生所學，做好每一個動作、打好每一拳。

談到在頒獎台上聽見中華奧會會歌時一度淚崩，林郁婷也直言腦中就像回憶錄、跑馬燈一樣，想起了過去的種種畫面，包括被打到流鼻血、被打到躺在地上，但最後自己都堅持下去，贏得勝利，「還記得教練第一次帶我出國時是去鳥巢（體育館），當時他問我，妳能想像站上奧運舞台的感覺嗎？現在我想跟他說，我做到了。」

教練曾自強賽後也透露，林郁婷其實早早就將社群關閉，所有得到的資訊都是從他那邊片面了解，所以對於外界的紛紛擾擾確實都不清楚，談到賽後林郁婷用雙手捶地板的動作，曾自強也解釋，「這就是我們之前說的，擂台上的事情就留在擂台解決，所以我們贏了以後，我就跟她說妳就揍兩下擂台。」

教練曾自強賽後也不忘「感謝」哈利波特作者JK羅琳，讓這次的性別風波擴大延燒，也讓世界看見了林郁婷，「她可以說是台灣的驕傲、流量密碼，讓世界看見林郁婷，不然即使你成為奧運金牌，世界也不見得就認識你。她真的是一位魔法作家，她有魔杖，而我們只有拳頭，只能專注在練習上，有機會我們一定要好好感謝她。」

談到這次國際拳總不斷針對林郁婷的性別問題進行攻擊，曾自強也表示，過去選擇不提告，是因為擔心影響到亞奧運參賽資格，不過目前IBA已經遭到國際奧會除名，「如果醫生已經判定他是個有問題的病患，那告它還有什麼意義，不如遠離它。」

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林郁婷 巴黎奧運 哈利波特

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