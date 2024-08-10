我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

川普造勢播「鐵達尼號」主題曲 席琳狄翁批侵權

巴奧男籃／再戰2028洛杉磯？詹姆斯、杜蘭特不說死：誰知道呢

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯、杜蘭特。（新華社）
詹姆斯、杜蘭特。（新華社）

美國男籃今天在巴黎奧運金牌戰以98：87力退地主法國隊，完成6戰全勝5連霸目標，陣中3名超級球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Steph Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）頒獎典禮後還一起留下金牌合影，不過同樣畫面4年後洛杉磯奧運有沒有機會複製，年齡成最大變數。

詹姆斯年底就要滿40歲，同年的柯瑞和杜蘭特分別是36歲和35歲，是否再戰洛杉磯成今天完成連霸後的話題。柯瑞在記者會上沒被問到再戰洛杉磯的問題，詹姆斯和杜蘭特則是給了模糊答案，沒有把話說死。

4年後就43歲的詹姆斯說，沒辦法想像自己參加洛杉磯奧運，不過也補充說，沒想過自己會打巴黎奧運，「但從現在開始還有4年，我沒辦法想像。」

連4屆奧運都披上美國隊戰袍的杜蘭特，巴黎奧運期間成為美國籃球隊史不分男、女籃的的奧運得分王，洛杉磯奧運時將是詹姆斯目前年紀，被問到是否再戰時他回說：「2028年的事，誰知道呢，拭目以待。」

詹姆斯2004年雅典奧運首度參賽只拿下銅牌，2008年北京、2012年倫敦和今年都拿下金牌，4面獎牌在手和杜蘭特並列美國男籃紀錄，不過倫敦奧運年起無役不與的杜蘭特今天成為4金得主，寫下美國男籃第一人新猷。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 洛杉磯 柯瑞

上一則

巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量

延伸閱讀

巴奧男籃／終場前4顆三分彈轟垮法國 柯瑞：我佩服我自己

巴奧男籃／終場前4顆三分彈轟垮法國 柯瑞：我佩服我自己
巴奧男籃／美國隊摘金 柯瑞帶詹姆斯、戴維斯一起「晚安」

巴奧男籃／美國隊摘金 柯瑞帶詹姆斯、戴維斯一起「晚安」
巴奧男籃／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

巴奧男籃／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝
巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了

巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了
巴奧／詹姆斯奧運2度「大三元」 史上第1人

巴奧／詹姆斯奧運2度「大三元」 史上第1人
巴奧／2度大三元史上第一人 詹姆斯向塞爾維亞致敬

巴奧／2度大三元史上第一人 詹姆斯向塞爾維亞致敬

熱門新聞

在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

巴奧8日獎牌榜／中國28金居榜首 美國95面獎牌 台郭婞淳獲銅

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點
多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔
巴奧拳擊／女拳57公斤決賽 林郁婷奪金 中華隊第2金

巴奧拳擊／女拳57公斤決賽 林郁婷奪金 中華隊第2金