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巴奧／單車女子全能 香港李思穎拚前10

香港新聞組╱香港11日電

巴黎奧運最後一個比賽日，港隊「小女車神」李思穎壓軸登場，出戰場地單車女子全能賽，目標爭入前十名。

文匯報報導，李思穎早前在巴黎奧運會成功完成女子單車公路賽，以第64名衝線，是歷來首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。她在巴奧最後一天轉戰場地單車全能賽，力爭為香港再創佳績。

現年23歲的「小女車神」李思穎今年首戰奧運，同時是首位香港女將單屆兼戰公路和場地單車賽，是繼「車神」黃金寶後首位港將在奧運兼項。

全能賽是李思穎的主項，她曾指奧運高手林立，自己實力與歐美選手仍有距離，但隨著狀態逐漸提升，相信差距能夠收窄。

她透露場地單車比賽場地的伊夫林省聖康坦單車館溫度高，有利選手速度同時，亦感到有點擔憂：「沒什麼信心，之前說達成第一個目標，第二個目標都好難，有點擔心達成不到第二個目標。剛剛開賽見到其他隊時間都好快，因為彎路長的場地是快一點，加上場地好熱會減低阻力，越熱越快，4分鐘短組會更易在時間上體現出來。」李思穎解釋道。的確，場地單車首日，英國女子隊便在團體爭先賽兩度打破世界紀錄，荷蘭隊亦在團體爭先賽造出新奧運紀錄奪金。

「公路完到賽，都相信近排狀態沒想像中般差，雖然自己感覺不太好，但時間上是不錯，希望到時是一個快場，可以踩得更加好。」她目標能在全能賽躋身前10。

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