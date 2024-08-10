巴奧乒乓／孫穎莎2金1銀收官：距離大魔王還有差距

8月10日，冠軍中國隊選手王曼昱、孫穎莎、陳夢（從左至右 ）在頒獎儀式上。（新華社）

中國隊拿下乒乓女團冠軍，孫穎莎也結束了她的巴黎奧運 之旅。這位世界排名第一的女將堪稱中國隊巴黎奧運期間的「勞模」，她從7月27日一直打到8月10日。14場比賽61局較量之後，她交出了2金1銀的答卷。

頒獎儀式結束後，孫穎莎趁著陳夢接受採訪的間隙直接蹲了下來，此刻這個23歲的年輕人終於顯露出一絲疲態。

「這屆奧運自己的整體發揮令人滿意，但依舊有很多需要總結的地方。」再度出征奧運，孫穎莎較三年前時任務更重，三線作戰的她肩負著為國乒收復混雙「失地」的重任，以及數以萬計球迷對她成就「三金王」、「大滿貫」的期待。

特別是「大滿貫」的吸引力足夠誘人，一旦達成，孫穎莎就將以433天，超越張繼科 成為最快完成大滿貫目標的乒乓球運動員。

8月10日，中國選手孫穎莎在比賽中。她以3比0戰勝日本選手平野美宇。（中新社）

然而，事與願違。一路殺進女單決賽的孫穎莎再度面對老對手陳夢，結果賽前更被看好的她印證了「大熱必死」的魔咒，心理負擔太重讓她在比賽中失誤連連，重演了三年前東京奧運 決賽中的一幕，「大滿貫」夢想破滅。

與前輩丁寧2012年倫敦奧運痛失大滿貫後淚流滿面不同，雖然對結果同樣感到遺憾，但孫穎莎卻在賽後顯示出超越年齡的成熟。她只是淡淡說道：「我會堅定自己，規畫好未來四年，爭取再次衝擊金牌。」

單打失利後第二天，孫穎莎重新投入到團體賽爭奪，狀態沒有受到任何影響。進入四強後，連續面對日韓老對手的衝擊，孫穎莎的表現依舊穩定，特別是在決賽中對陣日本頭號女單平野美宇時，孫穎莎在首局1：7落後的不利情況下上演逆轉，幫助中國隊成功「澆滅」了對手反攻的氣勢，最終奪冠。

「她的性格和打球一樣不糾結，她是新時代的偶像。」中國乒協主席劉國梁毫不掩飾對孫穎莎的喜愛，他曾表示「孫穎莎是中國乒乓球隊乃至中國體育界的新星」。

8月10日，在巴黎奧運乒乓球女子團體決賽中，中國隊戰勝日本隊奪得金牌。圖為中國選手孫穎莎在比賽中。（中通社）

如他所說，孫穎莎14歲就進入國家隊，20歲拿到個人第一枚奧運金牌，21歲成為世界第一。與師姐陳夢的大器晚成相比，孫穎莎絕對算得上年少得志，因此她也早早被視為繼張怡寧、丁寧等人之後，國乒的又一位「大魔王」接班人。

「肯定想成為前輩那樣的大魔王，有輝煌的成績，但我距離大魔王還有差距，還要慢慢成熟，不斷打磨自己。」孫穎莎說，東京奧運後，自己也曾有過一段艱難時光，但正是這段經歷的打磨，讓她領悟了「戰勝自己」的意義，以及讓她在面對包括巴黎奧運女單失利在內的一切困難時，擁有更平和的心態和勇氣。

23歲的孫穎莎，如今已經擁有了三枚奧運金牌。而馬龍在24歲時，才拿下個人的首枚金牌。對此之下，孫穎莎未來的「期待值」清晰可見。

「你想超越馬龍的六金記錄嗎？」聽聞此言，孫穎莎不禁笑了。但她隨即認真地說道：「超越談不上，但我會努力做更好的自己。」