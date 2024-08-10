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巴奧男籃／美國擊敗法國奪金 實現5連冠

巴奧男籃／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

記者曾思儒／即時報導
美國隊當家射手柯瑞。（美聯社）
美國隊當家射手柯瑞。（美聯社）

奧運男籃衛冕軍美國隊今天靠當家射手柯瑞（Stephen Curry）第四節末連飆4記三分彈、全場12投8中轟下24分，以98：87力退地主法國隊完成5連霸，36歲的柯瑞也收下生涯第一面奧運金牌，蒐集到生涯最後一塊大賽拼圖。

柯瑞是今年美國隊第二資深球員，僅次於39歲的的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）；和柯瑞同年的杜蘭特（Kevin Durant）今年已是連4屆奧運與會，柯瑞卻是首度參賽。

2012年倫敦奧運的柯瑞還沒躋身聯盟一線球星，2016年里約奧運因健康因素退出國家隊，當年獲得NBA年度MVP的他發出聲明表示，考量腳踝和膝蓋傷勢，相信不參加里約奧運是對個人生涯的最好決定。

東京奧運時，柯瑞再因新冠肺炎疫情選擇不參加，因此直到今年才以36歲「高齡」成星光熠熠的美國隊奧運菜鳥。

生涯第一次踏上五環殿堂舞台，柯瑞分組賽3戰加上8強賽發揮不佳，4場比賽合計三分球20投僅5中，4戰加總只拿29分，受到許多批評，但4強賽對上塞爾維亞隊狂轟9記三分彈在內的36分，成美國克服兩位數落後逆轉功臣。

今天面對地主一路糾纏，柯瑞第四節末再展現招牌神射，最後4次外線出手全部命中，除在五環聖殿擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢，也澆熄法國反撲氣焰，最終在老婆、小孩場邊見證下高舉金牌，集滿生涯所有大賽榮耀。

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