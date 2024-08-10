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巴奧男籃／美國擊敗法國奪金 實現5連冠

巴奧拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
林郁婷奪金後怒捶地板兩拳宣洩情緒。（記者季相儒／攝影）
林郁婷奪金後怒捶地板兩拳宣洩情緒。（記者季相儒／攝影）

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，最終以5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下台灣代表團今年第二金，也是史上首面拳擊金牌，賽後林郁婷也透露，其實早早就將社群關閉，外界的紛擾也是透過教練才了解片面狀況，但身為一位專業的拳擊手，就該把專注力都放在賽場上。

今年再度登上奧運舞台卻無端捲入性別風波的林郁婷，在一路挺進金牌戰後，今天面對波蘭新星塞琳梅塔，再以5：0勝出，用場上表現說話，賽後她不僅雙拳重捶地板，還背著教練曾自強離場，喜悅之情溢於言表。

對於在近期的紛擾中仍順利摘金，林郁婷賽後表示，自己對於每一場比賽、每一對手都是完全的尊重，自己要做的就是做好準備、用盡畢生所學，做好每一個動作、打好每一拳。

談到在頒獎台上聽見台灣會歌時一度淚崩，林郁婷也直言腦中就像回憶錄、跑馬燈一樣，想起了過去的種種畫面，包括被打到流鼻血、被打到躺在地上，但最後自己都堅持下去，贏得勝利，「還記得教練第一次帶我出國時是去鳥巢（體育館），當時他問我，妳能想像站上奧運舞台的感覺嗎？現在我想跟他說，我做到了。」

教練曾自強賽後也透露，林郁婷其實早早就將社群關閉，所有得到的資訊都是從他那邊片面了解，所以對於外界的紛紛擾擾確實都不清楚，談到賽後林郁婷用雙手捶地板的動作，曾自強也解釋，「這就是我們之前說的，擂台上的事情就留在擂台解決，所以我們贏了以後，我就跟她說妳就揍兩下擂台。」

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