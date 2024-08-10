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拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

巴奧／不甩拳擊對手挑釁 林郁婷專注備戰搶金

台灣新聞組／台北10日電
林郁婷就讀國小時的模樣清秀稚氣、臉頰圓潤，笑容靦腆。(取材自臉書)
林郁婷就讀國小時的模樣清秀稚氣、臉頰圓潤，笑容靦腆。(取材自臉書)

中華隊女子拳擊好手林郁婷將在女子57公斤級金牌戰登場，出戰年僅20歲的波蘭新秀塞琳梅塔；對於對手近期透過社群放話並質疑林郁婷性別，教練曾自強表示，金牌戰對於塞琳梅塔來說就是一場贏了賺到、輸了剛好的比賽，透過這些招式只是傳達自己的心虛，相信林郁婷會有更好發揮。林郁婷將在美東時間10日下午3時30分搶金。

林郁婷這次征戰巴黎奧運無端捲入性別風波，體育署署長鄭世忠協調中華奧會多次主動與國際奧會開會，取得國際奧會對於林郁婷堅定支持的立場，也籲請外界理解，既然主辦單位國際奧會已完全確認林郁婷的參賽資格，便不需要再為參賽資格去揭露隱私做說明，更不需理會其他不相關組織與個人所散發錯誤訊息。

對於國際拳擊總會日前特別針對林郁婷召開記者會，體育署也在總統賴清德的指示下，透過中華奧會聘律師發警告信函至國際拳總，後續將於賽後與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步的提告。

林郁婷目前專注為金牌戰備戰，教練曾自強表示，儘管林郁婷日前有感冒的狀況，但不會是大影響，也期待她以平常心來面對金牌戰，「愈是重要關頭愈是保持平常心，要吃好、喝好、睡好。」

另外，林郁婷的母校鶯歌國小在臉書粉專PO出林郁婷的國小畢業紀念冊照片，童年的她穿著打扮和一般小女生無異，校方寫下，「台灣之光，鶯歌之光，林郁婷加油」。

台灣網球一姐謝淑薇也看不下去，她表示，「如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧運協會也該出來為捍衛選手權益而戰。林郁婷加油」。

謝淑薇在留言區PO出林郁婷小時候受訪的畫面，林郁婷學拳擊初衷是為了保護遭到家暴的母親，謝淑薇表示，「多麼棒的一個女孩啊，大家一起為林郁婷加油」。

台灣女子拳擊選手林郁婷晉級巴黎奧運57公斤級金牌戰。(本報資料照片)
台灣女子拳擊選手林郁婷晉級巴黎奧運57公斤級金牌戰。(本報資料照片)

巴黎奧運熱話題

林郁婷 巴黎奧運 謝淑薇

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