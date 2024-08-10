巴奧／續戰2028奧運？郭婞淳沒把話說死

郭婞淳連續三屆奧運站上頒獎台，領獎時激動落淚。(特派記者季相儒／攝影)

「舉重女神」郭婞淳昨天在巴黎奧運 舉重賽59公斤級奪下銅牌，成為中華代表團史上首位連三屆奧運奪牌的選手，為了克服腰傷困擾，甚至連床墊都帶到巴黎，領獎時激動落淚，她說：「還是要感謝自己，參加四屆奧運不容易，最後能夠站上頒獎台很開心。」

郭婞淳從2012年倫敦奧運起步，三屆奪下一金二銅，尤其今年忍受腰部和大腿不適，再次挑戰獎牌成功，讓她百感交集，坦言顛峰期已過。

賽後受訪頻頻拭淚，講到開心處又開懷大笑，郭婞淳盡情釋放壓力，她說：「迷失兩年多才回歸正常訓練，還可以回到這樣的水平真的不容易。」郭婞淳帶傷上陣，備戰過程其實相當辛苦，她一直擔心腰傷，甚至睡覺都受影響，為了這場重要比賽，乾脆把習慣的床墊帶到巴黎。

郭婞淳在奧運舞台證明自己仍是重量級選手，昨天在國際奧會舉行的奪牌選手記者會上，中國大陸媒體直接發問：「妳為何會落淚？」郭婞淳回應，31歲站上獎台，下屆奧運還不確定，抓舉和挺舉未把握好，失去更好機會（獎牌往上提升），有遺憾才流淚。至於2028年洛杉磯 奧運是否再戰，她強調，一直想說今年可能是最後一屆，所以把狀態放在昨天比賽，接下來想要先好好休息，但她沒說死，「如果我還能練，那也許就還有可能。」至於年底世界錦標賽還是會練，但比不比要看身體狀態。

另外，中華舉重隊女將陳玟卉今天在巴黎奧運舉重賽71公斤級出賽，也是全隊最後亮相的選手，抓舉103公斤、挺舉133公斤，最後以總和236公斤排名第六，無緣連續兩屆奧運站上頒獎台。陳玟卉三年前在東京奧運 64公斤級奪下銅牌，今年奧運量級改變，升量挑戰71公斤級。賽後陳玟卉也流下不甘心的淚水，並強調自己的實力絕對不僅於此，希望四年後的洛杉磯奧運能夠有更好的表現。