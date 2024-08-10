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巴奧／羅嘉翎自責 壓力大到每晚以淚洗面 男友跨海打氣

特派記者劉肇育／巴黎10日電
羅嘉翎受訪落淚。(記者季相儒／攝影)
羅嘉翎受訪落淚。(記者季相儒／攝影)

跆拳道好手羅嘉翎在巴黎奧運女子57公斤級賽事於16強賽敗北後，一度情緒潰堤，她在昨天受訪時直言，過去一段時間因為傷勢問題讓她第一次覺得壓力大到喘不過氣，甚至每晚以淚洗面，而身為羽球選手的男友邱相榤也成為她傾訴的對象。

從去年底開始就因為左腳骨裂傷勢無法進行實戰的羅嘉翎，復出的首場正式比賽就是巴黎奧運，儘管賽前她就吃下高劑量的止痛藥，但表現還是受傷勢影響，最終在16強賽以0比2敗給黎巴嫩選手奧恩，第二次奧運之旅僅踢一場就落幕。

羅嘉翎在昨天重新整理情緒後受訪，並透露從受傷以來心理壓力就相當大，尤其不能實戰了解自己的狀況，復出首場正式比賽就是奧運，更是讓她一度感到喘不過氣，甚至是每天以淚洗面。

不過同為運動員的男友邱相榤也成為羅嘉翎的依靠與心靈支柱，希望她奧運只要平安健康就好，不求成績，「看到他有點想哭，他真的會替我們著想，他覺得成績真的不是最重要，因為路還很長，身體健康才會有更好的生涯。」

對於未能在父親節當天送給到場加油的父親一個禮物，也讓羅嘉翎再度難過落淚，「其實覺得很難過，畢竟那天是父親節，很想要給爸爸一個父親節禮物，他們特地來看我比賽，真的想要有好表現給他們。」

在奧運後羅嘉翎也將調升量級，不過第一場賽事會在何時仍必須看傷勢恢復狀況，談到是否再戰洛杉磯奧運，她則說：「先養好傷，後面其實很多變化，如有這機會，還是會繼續努力。」

羅嘉翎受訪落淚。(記者季相儒／攝影)
羅嘉翎受訪落淚。(記者季相儒／攝影)

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