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巴奧／詹姆斯奧運2度「大三元」 史上第1人

記者蘇志畬／綜合報導
美國籃球選手詹姆斯在四強賽繳出「大三元」成績，成為史上第一位在奧運上兩度「大三元」的人。(美聯社)
美國籃球選手詹姆斯在四強賽繳出「大三元」成績，成為史上第一位在奧運上兩度「大三元」的人。(美聯社)

39歲的詹姆斯（LeBron James）還能一戰，巴黎奧運四強戰以16分、12籃板、10助攻的大三元成績，幫助美國隊以95：91險勝塞爾維亞隊，寫下2度在奧運繳出大三元的史上第一人紀錄。

美國隊前3節都輸給塞爾維亞隊，第4節開打時一度落後15分，但靠著安比德（Joel Embiid）、柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯攜手爆發，加上杜蘭特（Kevin Durant）穩定發揮，才終於取得領先。

雖然在熱身賽、小組賽皆大勝塞爾維亞隊，但詹姆斯受訪時表示，「要在3周內擊敗同一支隊伍3次，我們知道這會很困難，塞爾維亞一定會拿出全力應戰，但我們撐過去了。」

詹姆斯則繳出奧運史上第4次的大三元成績，前3次是1976年的別洛夫（Sasha Belov）、2012年的詹姆斯和2021年的唐西奇（Luka Doncic），他是唯一兩度寫下紀錄的球員。

詹姆斯表示：「無論球隊需要我扮演什麼角色，我知道我什麼都需要做一點，柯瑞大廚在攻勢上發揮、安比德也有貢獻，我的工作就是找到這些人、搶一下籃板，偶爾得個幾分。」

詹姆斯認為，在金牌戰之前遇到塞爾維亞隊是一件好事，「我告訴隊友被考驗是好事，距離最終目標只差一場，我們很期待再次與法國隊交手。」

美國隊下一戰將與法國隊重演上屆東京奧運的決賽戲碼，詹姆斯指出，這一場也會非常競爭，「他們一起打球有一段時間，這是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第一次的奧運，而他們還有觀眾的支持，我們期待這場比賽。」

這是詹姆斯最後一次參加奧運，他也期待能夠再添加一面金牌，「我已經39歲了，將邁向第22個球季，我不知道還有多少像這樣的機會值得爭取，要為了一件重要的事情競爭，打出一場好比賽，今天就是一場好比賽。」

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