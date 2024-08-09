巴奧／拳擊林郁婷爭金 新北獎金加碼至570萬

侯友宜表示會加碼林郁婷奪金牌獎金。(記者張曼蘋／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷 不畏性別風波，昨天在巴黎奧運 拳擊賽女子57公斤級四強賽主宰擂台，以5比0擊敗土耳其選手卡拉曼，成為台灣拳壇史上闖進奧運金牌戰第一人，將對決波蘭好手塞琳梅塔，夢想多年的金牌只差最後一步。

林郁婷的性別議題在奧運期間一直被炒作，各國媒體更是緊迫盯人，這位28歲名將頂住龐大壓力，以頭號種子身分拚進金牌戰，她說：「感謝自己，好不容易走到這裡。」

林郁婷最近因為感冒造成聲音沙啞，儘管身體不適，林郁婷在四強賽完全壓制卡拉曼，戰況一面倒。她說：「好不容易挺進決賽，接下來會用盡畢生所學，把下一場比賽做到最好，希望可以完成金牌目標。」

新北市政府昨天舉辦「奧運奪金加油直播派對」為林郁婷加油，媽媽廖秀蘭低調現身。對於女兒捲入性別爭議遭惡意攻擊，她坦言「睡都睡不好，很心疼」。

廖秀蘭說，林郁婷經過兩次奧運、三次亞運，十幾年來大小比賽經過這麼多，國際奧委會也力挺。她一路看林郁婷很辛苦奮戰，犧牲很多假日，想替台灣爭取金牌，為自己拿到金滿貫，林郁婷的身分證就是二開頭，有什麼可以質疑的？

林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊教練許坤維也喊話林郁婷話，「用實力證明一切，不用說太多」。