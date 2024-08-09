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巴奧／陳念琴英文受訪、連珍羚90度鞠躬 外媒讚台選手

台灣新聞組╱台北9日電

巴黎奧運閉幕倒數，不少中華代表團選手已經返台，還有人繼續留在花都打拚，從整個過程看來，新生代好手談吐有致，讓人感到相當驚豔；尤其拳擊女將林郁婷不斷被各國媒體緊盯，只要出賽一定是焦點，她不受一連串風波影響，甚至昨賽後還向落敗的土耳其選手卡拉曼致敬。

奧運拳擊四強賽特別安排在法網中央球場進行，就連法國人也覺得新鮮，林郁婷挺進金牌戰，對這一切都感到不可思議；儘管卡拉曼在場上用雙手比出「Ｘ」，林郁婷賽後受訪還是很有風度，認為對手展現想贏的慾望，讓她佩服又尊敬，一起打出讓全球觀眾都看到的好比賽。

中華代表團人才濟濟，「拳擊女王」陳念琴在女子66公斤級銅牌戰遭逆轉後，用燦笑回應與雙手抱胸怒吼回報現場觀眾，甚至以全英文方式接受國際媒體訪問，讓人看到她不為人知的一面。

旅日柔道名將連珍羚在第二輪賽事出局後，儘管難掩失望之情，但多次90度鞠躬向現場觀眾、採訪媒體致謝，賽後接受日本媒體訪問的大方應答，也獲日媒大力讚賞。

桌球好手陳思羽在女子團體八強賽輸給中國大陸隊後，被外媒問到不能以「台灣」名義和觀眾不能揮舞中華民國國旗的議題時，她說來到這舞台是為自己的努力而戰，也將專注力放在賽場上，讓媒體知難而退。

巴黎奧運熱話題

林郁婷 巴黎奧運 中華民國

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